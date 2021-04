Emily Deschanel in The Rookie: Sarà l'ex moglie di Nathan Fillion!

News Serie TV

La star di Bones apparirà in un episodio della stagione 3 in onda negli Stati Uniti a maggio.

Due dei volti più amati delle serie crime si incontreranno in The Rookie. Emily Deschanel, per dodici stagioni la protagonista di Bones, affiancherà il veterano di Castle Nathan Fillion in un episodio della terza stagione in onda sull'americana ABC il 2 maggio.

The Rookie 3: Il ruolo di Emily Deschanel

Vista l'ultima volta in Animal Kingdom, Deschanel vestirà i panni di Sarah, l'ex moglie di John Nolan, il poliziotto interpretato da Fillon. Lei torna nella sua vita dopo - attenzione alle anticipazioni! - il misterioso collasso di Henry, il figlio di entrambi, durante una visita a Los Angeles nell'episodio andato in onda domenica scorsa, prima di essere portato d'urgenza in ospedale. Dagli episodi precedenti sappiamo che Sarah rimase incinta di Henry quando lei e John frequentavano il college. Lui lasciò prontamente gli studi per lavorare nel settore delle costruzioni, ma le cose tra loro non andarono come avevano sperato e alla fine decisero di divorziare quando il ragazzo partì a sua volta per il college.

In Italia, la stagione 3 di The Rookie ha appena esordito su Rai 2 ed è in onda con un nuovo episodio ogni domenica alle ore 21:00.