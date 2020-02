Emily Blunt in tv con la serie western The English

News Serie TV

Il drama è scritto e diretto da Hugo Blick, lo stesso di The Honourable Woman.

La vincitrice del Golden Globe Emily Blunt (Il ritorno di Mary Poppins, La ragazza del treno) sarà la protagonista di The English, serie della britannica BBC scritta e diretta da Hugo Blick, nel 2015 nominato a tre Emmy per The Honourable Woman.

Pochissimo si conosce al momento del progetto. L'unico dettaglio intercettato da Variety in merito alla storia riguarda il genere di appartenenza, il western. Per Blunt non sarà nel frattempo la prima volta in una produzione televisiva: nel 2005 ha recitato nella miniserie Empire e in un'occasione ha prestato la voce a I Simpson. Inoltre, il prossimo mese l'attrice sarà al cinema con A Quiet Place 2, film scritto e diretto dal marito John Krasinski.

Amazon Prime Video si è già assicurato i diritti streaming di The English per il Nord America. Nessuna parola, invece, in merito alla distribuzione della serie negli altri territori in cui il servizio è disponibile.