Emilia Clarke de Il Trono di Spade offre una cena a chi fa una donazione per sostenere la lotta al Coronavirus

Volete cenare insieme alla Madre dei draghi? La star de Il Trono di Spade Emilia Clarke, l'indimenticabile Daenerys Targaryen della serie HBO, ha chiesto ai suoi follower di fare delle donazioni per incrementare i posti letto per i malati di Coronavirus. Dodici fortunati tra coloro che parteciperanno alla raccolta fondi, estratti a sorte, avranno l'onore di condividere una cena virtuale con lei.

La raccolta fondi di Emilia Clarke

In un video postato sul suo account Instagram, l'attrice ha invitato tutti a fare una donazione a SameYou, un'associazione che assiste chi è stato colpito da ictus o infarto e lo aiuta nella riabilitazione. L'obiettivo dell'associazione è utilizzare il ricavato della raccolta per assistere i pazienti che sono in riabilitazione presso le proprie case, in modo da liberare negli ospedali posti letto che potrebbero ospitare i malati di Coronavirus. La raccolta coinvolge il Spaulding Rehabilitation Hospital del Massachusetts e l'University College Hospital di Londra. "Creeremo una clinica di riabilitazione virtuale in modo che i pazienti che hanno subito danni cerebrali abbiano dove andare e si sentano meno soli e più al sicuro. C'è bisogno di farlo per liberare quanti più letti possibili e aiutare chi lavora in ospedale", ha spiegato nel videomessaggio Emilia Clarke, lei stessa colpita in passato da due aneurismi, come aveva raccontato.

"Una cena virtuale con me", il premio messo in palio dall'attrice

L'attrice, che intende raccogliere una cifra pari a 250mila sterline, ha spiegato che sceglierà a caso dodici persone tra i donatori per condividere con loro una cena, anche se a distanza. "Cucineremo insieme e mangeremo insieme. E parleremo di un sacco di cose come l'isolamento, la paura e anche di video divertenti. E, sapete, io non so proprio cucinare.Quindi sarà divertente", ha detto.