Elle Fanning nel crime drama The Girl From Plainville

News Serie TV

La serie di Hulu racconta la storia vera di Michelle Carter.

C'è un'altra serie nel futuro professionale di Elle Fanning. Di recente in tv con The Great, rinnovata per una seconda stagione da Hulu, l'attrice ha firmato nuovamente con il servizio di video in streaming per il ruolo di protagonista in The Girl From Plainville, crime drama basato su una storia vera.

I primi dettagli di The Girl From Plainville

Scritta da Liz Hannah (The Post) e Patrick Macmanus (Dr. Death) basandosi su un articolo di Jesse Barro per Esquire, The Girl From Plainville racconta la storia di Michelle Carter, una diciottenne del Massachusetts accusata di omicidio colposo per la morte di Conrad Roy, con il quale aveva una relazione platonica da diversi anni, suicidatosi dopo una lunga serie di SMS e telefonate tutt'altro che dissuasivi scambiati con lei. Il drama esplorerà la relazione della Carter (Fanning) con Roy e gli eventi che portarono prima alla morte di lui e successivamente alla controversa condanna di lei.

Fanning ne sarà anche la produttrice esecutiva con Hannah, Macmanus e Brittany Kahan Ward. Per la storia di Michelle Carter si tratta del secondo adattamento televisivo dopo il documentario I Love You, Now Die realizzato per HBO da Erin Lee Car, in The Girl From Plainville come consulente di produzione.