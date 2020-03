Elle Fanning e Nicholas Hoult nel trailer di The Great, miniserie tv satirica su Caterina la Grande

News Serie TV

Un insolito ritratto della zarina di tutte le Russie firmato dallo sceneggiatore di La favorita, Tony McNamara.

Tony McNamara è lo sceneggiatore nominato all'Oscar per la sceneggiatura di La favorita, il film di Yorgos Lanthimos che raccontava, con uno stile irriverente e sarcastico, la vera storia della lotta tra due cortigiane per i favori della Regina Anna d'Inghilterra; e, quindi, per il potere su tutto il regno inglese.

Ha raccontato McNamara che a fargli ottenere il lavoro con Lanthimos era stato un altro suo copione, quello che aveva realizzato per una miniserie televisiva intitolata The Great, irriverente e satirico racconto della vita di Caterina la Grande, zarina di tutte le Russie, che sarà disponibile negli Stati Uniti su Hulu a partire dal prossimo 15 maggio.

Di seguito, il primo trailer di The Great.





Con Elle Fanning nei panni della zarina, e Nicholas Hoult in quelli di suo marito, lo zar Pietro III, The Great vede anche protagonisti Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.