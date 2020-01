Elite 3: Quando esce la terza stagione? Anticipazioni, trama, cast e curiosità

News Serie TV

Tutto quello che sappiamo sulla data di uscita, le anticipazioni, la trama e gli attori della terza stagione di Elite.

Da quando è arrivata su Netflix, il 5 ottobre del 2018, Elite ha appassionato un numero sempre più consistente di spettatori. Il primo ciclo della serie TV spagnola ha tenuto incollati allo schermo oltre 20 milioni di proprietari di account Netflix nel primo mese dal rilascio, mentre la seconda stagione è stata inserita tra le dieci Serie TV Netflix più popolari del 2019 in Italia. Dopo il grande successo, la serie ideata da Carlos Montero e Darío Madrona è stata rinnovata ufficialmente per una terza stagione lo scorso ottobre. Ma quando saranno disponibili in streaming i nuovi episodi? E chi ci sarà nel cast? Ecco una guida con tutte le news sulla trama, sugli attori, le curiosità e con tutto quello che sappiamo finora sulla terza stagione di Elite.

Elite 3: La data della terza stagione

Tramite un annuncio sui social, Netflix ha fatto sapere che il terzo ciclo di episodi di Elite sarà disponibile in streaming nel mese di marzo 2020. La data precisa non è stata ancora resa nota ma l'annuncio è bastato per far andare su di giri i fan. Considerando che la prima stagione era uscita a ottobre 2018 e la seconda a settembre 2019, la terza stagione era attesa presumibilmente per l'autunno del 2020. L'uscita anticipata a marzo, invece, è stata una bella sorpresa.

Il riassunto della seconda stagione di Elite

La serie segue la storia di un gruppo di ragazzi nella scuola Las Encinas, uno degli istituti più elitari della Spagna. Quando alcuni ragazzi appartenenti a famiglie meno agiate iniziano a frequentare Las Encinas, gli equilibri si incrinano. Già nella prima stagione abbiamo assistito a lotte di classe, faide tra ragazzi di estrazioni sociali diverse e a un omicidio, quello della giovane e bella Marina (María Pedraza). Nella seconda stagione, che si è aperta con la misteriosa scomparsa di Samuel, molti scandali e segreti sono stati rivelati: la relazione tra i fratellastri Lu e Valerio;è stata scoperta, è stata resa nota anche la vera identità della misteriosa Cayetana (rivelatasi la figlia della donna delle pulizie della scuola), Guzmán e Nadia sono stati registrati da Valerio mentre facevano sesso negli spogliatoi dei ragazzi e Nano è fuggito dopo essere andato a trovare la mamma di Marina e aver provato a dimostrare di non essere il vero assassino.

Com'è finita la seconda stagione

Nel finale viene rivelato che la scomparsa di Samuel faceva parte di un piano organizzato da Samuel e Guzmán per smascherare l'assassino di Marina. Alla fine si è capito che ad uccidere Marina è stato Polo; mentre alcuni compagni hanno tentato di fargli confessare l'omicidio, altri - è il caso di Cayetana - lo hanno aiutato a svincolarsi dalle accuse nascondendo l'arma del delitto. La stagione si è chiusa con le immagini di Polo che torna tra i corridoi di Las Encinas.

La trama

Dopo un cliffhanger così potente, la terza stagione dovrà chiarire se ci sarà giustizia per Marina. Cosa accadrà a Polo? Forse Guzmán e Samuel proveranno a consegnare Polo definitivamente alla giustizia. Si scoprirà che Cayetana ha nascosto il trofeo, l'arma del delitto? Si dovrà capire anche se Nadia e Guzmán continueranno a frequentarsi e se Rebeca confesserà i suoi sentimenti a Samuel. Sappiamo anche che nella terza stagione ci sarà la consegna dei diplomi di molti protagonisti. Con l'assassino di Marina ancora a piede libero, potrebbe accadere di tutto durante la cerimonia.

Le anticipazioni del creatore Darío Madrona

In un'intervista con Entertainment Weekly uno dei creatori della serie Darío Madrona a proposito della terza stagione ha dichiarato: "Succedono tante cose folli in questa serie ma il nostro obiettivo è che risulti sempre realistica, in un certo senso. Per noi Elite è un drama con un pizzico di thriller, non il contrario. Per cui sappiate che uccidiamo il minor numero di personaggi indispensabili per far continuare la storia, e il massimo che una scuola come Las Encinas possa sopportare, senza che debba chiudere i battenti!".

Il cast

Nella terza stagione del teen drama torneranno molti dei personaggi già visti nel secondo ciclo di episodi: Samuel (Itzan Escamilla), Christian (Miguel Herrán), Nano (Jaime Lorente Lopez), Guzmán (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito), Polo (Álvaro Rico), Ander (Arón Piper), e Omar (Omar Ayuso). Rivedremo anche i tre nuovi personaggi conosciuti nella seconda stagione: Cayetana (Georgina Amoros), Rebeca (Claudia Salas), e Valerio (Jorge Lopez). Nel terzo ciclo di episodi conosceremo anche due nuovi personaggi: Yeray e Malick, interpretati rispettivamente dagli attori Leïti Sène e Sergio Momo. Finora sappiamo solo che le new entry interpreteranno due nuovi alunni della scuola, ma non abbiamo altre informazioni sul ruolo che avranno nei nuovi episodi. Una clip postata su Twitter dall'interprete di Carla (che vedete in basso) ha mostrato per la prima volta sul set i due attori; Sène è un artista di hip-hop emergente, mentre Momo è già apparso nella serie di Netflix The Neighbor.

Estos son los nuevos compañeros de Las Encinas: Leiti Sene y Sergio Momo. Nos vemos en 2020...🔥 #ÉliteNetflix pic.twitter.com/WysBFcQVQw — Netflix España (@NetflixES) October 4, 2019

Vedremo i nuovi episodi della terza stagione di Elite in streaming su Netflix nel mese di marzo. Continueremo a tenervi aggiornati sulle anticipazioni e sulla data esatta di uscita quindi continuate a seguirci per non perdere neanche una notizia su una delle serie in lingua spagnola più amate anche in Italia.