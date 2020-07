Elisabeth Moss sarà l'assassina Candy Montgomery in una miniserie

News Serie TV

Il progetto è nelle mani dello stesso team che ha lavorato al drama The Act.

Dimenticate l'eroina resiliente e coraggiosa di The Handmaid's Tale e date il benvenuto a una spietata assassina. Elisabeth Moss sarà la protagonista di una miniserie, intitolata provvisoriamente Candy, incentrata sulla vera storia dell'assassina texana Candy Montgomery, una moglie e madre che sembrava avere una vita perfetta fino a quando fu accusata di aver ucciso una sua amica con un'ascia.

I primi dettagli sulla miniserie su Candy Montgomery

La miniserie, ancora senza una rete di riferimento ma destinata ad essere acquistata da una piattaforma di video in streaming, racconterà la storia di questa nota assassina che, nel 1980, fu accusata dell'omicidio di Betty Gore, la moglie dell'uomo con cui lei aveva una relazione. L'episodio pilota è stato scritto da Robin Veith, già sceneggiatrice di Mad Men e del drama true crime di Hulu The Act con Patricia Arquette. Nick Antosca, anche lui nel team di The Act, sarà produttore esecutivo della miniserie.

Le dichiarazioni di Elisabeth Moss

Tramite un comunicato, Elisabeth Moss ha dichiarato: "Volevo interpretare un'anti-eroina da molto tempo e avevo voglia di lavorare con Robin di nuovo dopo Mad Men da ancora più tempo. Così quando mi ha chiesto se avessi voluto interpretare una casalinga del Texas coinvolta in un omicidio, ho detto subito 'dove devo firmare?'. Per non parlare dell'opportunità di lavorare con Nick dopo il suo incredibile lavoro fatto con The Act. È come prendere un dessert delizioso e metterci sopra cento ciliegine".

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP