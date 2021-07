Elena, diventerò presidente: Disney+ svela la data di uscita della seconda stagione

News Serie TV

La serie con Tess Romero e Gina Rodriguez tornerà con 10 nuovi episodi il 18 agosto: ecco il primo promo.

La giovane Elena Cañero-Reed, protagonista di Elena, diventerò presidente, quest'anno si appresta a frequentare la seconda media ma ha già le idee chiare: vuole varcare la soglia dello studio Ovale, il prestigioso ufficio del presidente degli Stati Uniti. Nella seconda stagione della serie, di cui Disney+ ha appena annunciato la data di uscita, continuerà il suo viaggio verso la Casa Bianca. I nuovi dieci episodi arriveranno in streaming il prossimo 18 agosto: ecco qualche anticipazione nel primo promo diffuso dal servizio.

Elena, diventerò presidente: Le anticipazioni della seconda stagione

Nella seconda stagione di Elena, diventerò presidente continua la storia della giovane cubana naturalizzata americana e futura leader Elena Cañero-Reed (interpretata da Tess Romero) mentre sta per iniziare la seconda media e sperimenta "gli alti e bassi della scuola media, che la preparano per diventare, un giorno, il presidente degli Stati Uniti”, si legge nella sinossi ufficiale. Anche in quuesto secondo ciclo di episodi tornerà Gina Rodriguez (Jane the Virgin) la quale, oltre a essere produttrice esecutiva della serie, interpreta la versione adulta di Elena, nonché la sua coscienza che la guida nel suo percorso di vita.

Le dichiarazioni della showrunner e di Gina Rodriguez

Creata dalla showrunner Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) e vagamente ispirata all'adolescenza di quest'ultima, la serie è stata apprezzata per il ritratto autentico della sua protagonista, un'adolescente latina che cresce, sbaglia, si rialza anche grazie ai suoi amici e alla sua famiglia. Peña fa anche il suo debutto alla regia nel nono episodio di questa stagione mentre Gina Rodriguez ha diretto il primo episodio. "Sono onorata e grata di poter tornare in questa serie per una seconda stagione. Adoro il fatto che questa serie sincera celebri una famiglia Latinx e incarni il nostro impegno per una narrazione inclusiva", ha fatto sapere Rodriguez.

"Siamo così esaltati per la stagione 2 e non vediamo l'ora di condividere il prossimo capitolo con gli spettatori. In questa stagione Elena si avvicinerà sempre di più al brillante futuro che sappiamo la attende, ma come ogni storia di origine, il suo viaggio non è privo di ostacoli e dolori. Lei, la sua famiglia e i suoi amici continueranno a crescere e ad affermarsi quest'anno. Vi assicuro che riderete, sono abbastanza sicura che piangerete, soprattutto, spero che questa stagione sia ricca di significato per gli spettatori come lo è stata per tutti noi", ha aggiunto la showrunner.