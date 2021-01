El Internado: Las Cumbres, l'inquietante teaser trailer e le foto della nuova serie spagnola di Prime Video

News Serie TV

Dopo El Cid, la tv spagnola torna su Prime Video con un mystery teen drama.

Prime Video ha diffuso il primo teaser trailer e annunciato la data di debutto di El Internado: Las Cumbres, nuova serie spagnola del servizio streaming dopo la recentemente apprezzata El Cid. Remake di un format che ha spopolato in Spagna negli anni scorsi, il mystery teen drama si mostrerà con i suoi 8 episodi dal 19 febbraio.

La trama e il cast di El Internado: Las Cumbres

Ambientata in un collegio che si trova nei pressi di un antico monastero arroccato in un luogo tra le montagne inaccessibile e completamente isolato dal mondo esterno, El Internado: Las Cumbres segue un gruppo di studenti, ragazzi ribelli e problematici, mentre vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. Quello che stanno per scoprire è che la foresta tutt'intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i protagonisti in avventure emozionanti e spaventose.

Nel cast troviamo Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Sara Balerdi e Francisca Aronsson. A questi si aggiungono gli adulti Natalia Dicenta, Ramiro Blas (Vis a vis), Alberto Amarilla (Mare dentro), Mina El Hammani (Elite), Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán e Kándido Uranga.