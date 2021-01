El Cid rinnovata per una seconda stagione a Prime Video

News Serie TV

La serie spagnola con Jaime Lorente tornerà con nuovi episodi nel 2021.

Prime Video non ha alcuna intenzione di rinunciare alla forza e al coraggio di Rodrigo 'Ruy' Diaz de Vivar, oggi come ieri capace di conquistarsi l'ammirazione e il rispetto di tutti in El Cid. Dopo il successo del ciclo inaugurale, disponibile dallo scorso mese, il servizio streaming ha rinnovato per una seconda stagione la serie spagnola d'ambientazione storica con il Jaime Lorente de La casa di carta nei panni del leggendario condottiero e cavaliere medievale.

El Cid 2: Le anticipazioni

Disponibile più tardi quest'anno, la seconda stagione prosegue la storia dalla morte di Re Fernando, quando i suoi figli Sancho, Alfonso e Garcia diventano rispettivamente i Re della Castilla, di León e della Galicia. Urraca, Signora della Zamora, usa il suo potere e scopre il suo lato oscuro. Mentre le loro dispute trasformano la Penisola Iberica in un campo di guerra sanguinolento, Ruy, che è divenuto cavaliere, deve sacrificare ciò che ama di più nel suo cammino per diventare un vero eroe.

Con El Cid, le tanto amate serie spagnole hanno trovato in Amazon un nuovo partner attento al loro linguaggio. Un sodalizio che continuerà con il mystery teen drama El Internado: Las Cumbres, disponibile dal 19 febbraio; il drama romantico La templanza, basato su un romanzo di María Dueñas e prodotto dallo stesso studio de La casa di carta; e Un asunto privado, un thriller d'ambientazione storica con Aura Garrido e Jean Reno prodotto dallo studio dietro Le ragazze del centralino.