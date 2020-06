Ed Westwick torna nel sequel di Gossip Girl? L'attore provoca i fan ma...

News Serie TV

L'interprete dell'indimenticabile Chuck Bass ha postato una foto che faceva presagire il suo ritorno nella nuova serie di HBO Max. Ma la realtà è ben diversa.

È bastata una semplice immagine con scritte in rosa le lettere "XOXO" postata da Ed Westwick su Instagram per far sognare i fan di Gossip Girl che attendono con impazienza la serie sequel in sviluppo per HBO Max. Per diverse ore, i follower dell'attore sono stati convinti che l'immagine fosse un indizio sul suo ritorno nei panni di Chuck Bass, il bad boy della serie di Josh Schwartz. Dopo l'entusiasmo, però, è arrivata la delusione: la sorpresa che aveva in serbo Ed Westwick era un'altra. Ecco cosa nascondeva l'attore.

Torna Chuck Bass nel sequel di Gossip Girl? La supposizione dei fan

Tutto è iniziato con l'immagine che Westwick ha condiviso sulla sua pagina Instagram, accompagnata dalla didascalia "Ho qualcosa per voi... domani... indizi... xoxo". Il tipico saluto che la misteriosa blogger della serie utilizzava nei suoi post ha subito suggerito ai follower dell'attore che Westwick avvrebbe annunciato a breve il suo coinvolgimento nel sequel di HBO Max. Sotto il post dell'attore non si contano i commenti dei fan eccitati all'idea di ritrovare Chuck Bass. Peccato che il loro desiderio sia destinato, almeno per il momento, a rimanere nel cassetto.

La linea di mascherine di Ed Westwick per beneficenza

Solo poche ore fa, però, Westwick ha rivelato cosa nascondeva ai fan: una linea di mascherine in cotone create in collaborazione con Represent e disponibili sul sito chuckbass.store. Come ha spiegato l'attore, il ricavato dalle vendite sarà devoluto in beneficenza all'associazione Kick It Out che si occupa di prevenire razzismo e discriminazioni nel mondo del football. Nel post con cui ha lanciato l'iniziativa, l'interprete di Chuck ha spiegato il significato del logo stampato sulle mascherine che richiama, appunto, il saluto della blogger della serie e significa "baci e abbracci". "Credo che tutti noi concordiamo sul fatto che il mondo abbia bisogno di baci e abbracci in questo momento", ha scritto. Sotto il post non sono mancate le critiche dei fan che si sono sentiti presi in giro e che hanno accusato l'attore di aver strumentalizzato la notorietà di Gossip Girl a fini personali, seppur per una buona causa. Più tardi, tramite le Instagram Stories, Westwick ha replicato difendendo la sua iniziativa di beneficenza e scrivendo: "Sebbene il reboot di Gossip Girl possa essere una grande distrazione, questo non è il momento delle distrazioni. È importante che ci concentriamo sui problemi del momento e facciamo del nostro meglio per dare una mano, anche se pensiamo che sia qualcosa di piccolo".

Intanto, ricordiamo che il sequel di Gossip Girl in sviluppo a HBO Max è stato rimandato al 2021, a causa degli evidenti ritardi dovuti all'emergenza Coronavirus che non ha permesso l'avvio della produzione. La speranza è che, fino alla data di debutto, possano esserci novità più entusiasmanti per i fan degli adolescenti dell'élite di Manhattan: magari il ritorno di qualche altro protagonista oltre a quello di Kristen Bell che tornerà come narratrice nei panni della misteriosa blogger newyorkese a cui ha dato voce nella serie originale.