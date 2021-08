Ecco perché il remake di Willy, il principe di Bel-Air arriverà più tardi del previsto

News Serie TV

La nuova serie, che non sarà una sitcom ma un drama, ha ottenuto due stagioni a Peacock.

Questo non sarà l'anno del ritorno in tv di Willy, il principe di Bel-Air. Il remake in chiave drammatica della popolare sitcom degli anni '90, atteso sul servizio di video in streaming Peacock, è stato rinviato al 2022 dopo quelli che The Hollywood Reporter definisce significativi cambiamenti dietro le quinte, il più importante dei quali il passo indietro dello showrunner Chris Collins (The Wire, Sons of Anarchy).

Bel-Air, adattamento del corto capolavoro realizzato nel 2019 dal filmmaker Morgan Cooper, è un drama serializzato con episodi da un'ora incentrato sulle stesse premesse di Willy, il principe di Bel-Air: il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore recitante di Bel-Air. Con una visione re-immaginata, Bel-Air si immergerà più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur continuando a mostrare la spavalderia e gli altri aspetti della serie originale.

T.J. Brady e Rasheed Newson, che tra le altre cose hanno dato il proprio contributo alle apprezzate The Chi e The 100, hanno preso il posto di Collins. In un primo momento la produzione aveva identificato per la posizione di showrunner la figura di Diane Houston (Empire), ma anche lei ha successivamente lasciato il progetto. Nel frattempo, ancora nessun attore si è unito al cast della serie, che ricordiamo ha ottenuto l'okay per la produzione di due stagioni e vanta tra i produttori il protagonista della serie originale Will Smith.