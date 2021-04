E.R.: George Clooney, Julianna Margulies e le altre star del medical drama organizzano una reunion per beneficenza

News Serie TV

Gli attori della celebre serie tv di NBC tornano insieme per una sera, per una buona causa.

I dottori di E.R. - Medici in prima linea arrivano in soccorso... della Terra! Sì perché le amate star della serie di NBC torneranno insieme per una speciale reunion organizzata a scopo benefico in occasione della giornata della Terra, il prossimo 22 aprile. George Clooney, Noah Wyle, Anthony Edwards, Julianna Margulies e Gloria Reuben sono solo alcuni degli attori del medical drama che parteciperanno all'evento virtuale, un episodio speciale di Stars in the House, la serie live di YouTube che sostiene le cause benefiche degli attori portate avanti grazie all'Actor Fund, un fondo di beneficenza.

Tutto sulla reunion virtuale di E.R. - Medici in prima linea

La reunion virtuale andrà in live streaming su YouTube sul canale di Stars in the House, gestito da Seth Rudetsky e James Wesley, il prossimo 22 aprile alle 20 ora americana (le 2 di notte qui in Italia) e servirà per raccogliere fondi a favore dell'associazione Waterkeeper Alliance, un'organizzazione che si impegna a preservare l'acqua potabile in tutto il mondo. Gloria Reuben, che in E.R. interpretava la dottoressa Jeanie Boulet e che ora è la presidente di Waterkeeper Alliance, ha dichiarato in un comunicato: "Sono assolutamente entusiasta di ricongiungermi con la mia famiglia di E.R. per una causa che è così vicina al mio cuore, e così grata a Seth e James per averci permesso di utilizzare la loro incredibile piattaforma per farlo".

Quali attori parteciperanno all'evento

Tra gli ex volti di E.R. che prenderanno parte alla reunion ci saranno anche Laura Innes (che interpretava Kerry Weaver), Alex Kingston (Elizabeth Corday), Goran Visnjic (Luka Kovac), Paul McCrane (Robert Romano), Ming-Na Wen (Jing-Mei Chen), Laura Cerón (Chuny Marquez), Yvette Freeman (Haleh Adams), Conni Marie Brazelton (Connie Oligario) e CCH Pounder (Angela Hicks). Per molti di loro E.R., che è andata in onda con successo su NBC dal 1994 al 2009, ha rappresentato l'inizio di una carriera stellare. È il caso di George Clooney il quale, nonostante il suo enorme successo come attore, produttore e regista cinematografico, non ha mai dimenticato il suo dottor Doug Ross (e neppure noi lo abbiamo fatto).