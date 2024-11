E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano: la nuova docuserie di Pablo Trincia è un imperdibile colpo al cuore

News Serie TV

Dopo Veleno e Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps, arriva dal 20 novembre su Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e in streaming su NOW la nuova docuserie di Pablo Trincia, E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano. La nostra recensione.

Fin dove ci si può spingere, per raccontare la sofferenza umana, senza che questo diventi morbosa forma di intrattenimento per gente non empatica, di quella che pensa in certi frangenti “meglio a lui che a me”? Lo sa benissimo, con la sua grande sensibilità e cultura, Pablo Trincia, che ci ha raccontato nei suoi podcast e docuserie alcune delle troppe tragedie evitabili avvenute nel nostro paese, le storie delle vittime e dei sopravvissuti, l’assenza di giustizia, gli assurdi appuntamenti col destino. In un momento in cui qualsiasi canale televisivo ci bombarda con disgrazie private, sbattendo i testimoni e le vittime collaterali di fronte ai riflettori, nell’apoteosi cinica della tv del dolore, è un lavoro di tutt’altro genere, basato sull’empatia, sull’ascolto e sul sapersi mettere nei panni degli altri, quello compiuto da Trincia, Debora Campanella e il regista Paolo Negro, con la docuserie in cinque puntate E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano, produzione Sky Tg24, in collaborazione con Chora Media, che arriverà sui canali Sky Tg24, Sky Documentaries e Sky Crime e in streaming su NOW in tre serate, dal 20 al 22 novembre, per poi restare a disposizione nella sua interezza. Un impegno di scrittura e produttivo durato un anno e mezzo e realizzato in parallelo col podcast omonimo in 8 puntate, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme audio. Un ascolto e una visione in cui è impossibile non identificarsi con le vittime della tragedia avvenuta il 18 gennaio 2017, coi loro parenti condannati a un ergastolo di dolore e con l’eroismo di chi fece sforzi incredibili per metterli in salvo.

Cosa racconta E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano

L’hotel Rigopiano è un resort con Spa a 4 stelle. Si trova a Farindola, alle pendici del Gran Sasso, in provincia di Pescara. E’ l’orgoglio del proprietario Roberto Del Rosso, affermato designer, che ha lasciato il lavoro in cui si è fatto un nome per ridare vita al luogo magico della sua infanzia, nato dal sogno dello zio Ermanno e costruito su un vecchio rifugio alpino, a lungo in stato di abbandono fino al suo intervento. Riacquistato, viene trasformato in un albergo bellissimo, che negli anni affronta molte difficoltà ma che, grazie alla tenacia e al carattere generoso del proprietario, che ha saputo costruire una giovane équipe affiatata, diventata come una seconda famiglia, nel 2017 è una delle mete più ambite della zona per residenti e turisti. Quell’inverno, l’Abruzzo è colpito da fenomeni nevosi di eccezionale portata e l’incubo del terremoto incombe ancora sul territorio, già duramente colpito, sia pure non in quella zona, 8 anni prima. Il 17 gennaio è un martedì. Per i clienti che hanno terminato il loro soggiorno di relax le macchine spazzaneve liberano la strada provinciale, mentre arrivano i nuovi. La situazione è preoccupante, nevica incessantemente, ma niente inizialmente lascia presagire il dramma che meno di 24 ore dopo cancellerà l’hotel e le vite di 29 persone, tra personale e clienti, incluso il proprietario, delle 40 che conteneva. Alle 16.49 del 18 gennaio una valanga travolge tutto, cambiando in pochi secondi il destino di chi cercava solo uno o due giorni di stacco dallo stress del lavoro, un momento di intimità di coppia, e di chi in quel luogo lavorava con dedizione. Dopo giorni da incubo,11 persone vengono estratte ancora vive dalle macerie. Tra loro c’è chi ha perso il padre e la madre, chi la moglie, chi un fratello, il fidanzato… E si comincia a capire che qualcosa di umano, oltre alla forza della natura, ha contribuito a questa immane tragedia. Per le famiglie delle vittime inizia un nuovo calvario.

E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano: Podcast e docuserie, un lavoro unico e complementare

La parola evoca, richiede attenzione, il racconto orale fa appello alla nostra immaginazione, ci stringe in una narrazione al cardiopalma di cui, anche se purtroppo ne conosciamo già gli esiti, senza i limiti del tempo filmico, ascoltiamo i dettagli: il prima, il durante e il dopo, l’inesorabile svolgersi di una tragedia che si riempie di voci addolorate, furiose, tristi, di lacrime e rabbia, di ricordi e traumi che nessuno dei protagonisti potrà mai dimenticare. La docuserie, suo naturale complemento, associa a quel racconto le immagini. ci mostra i volti da associare a quelle voci, le facce di quelli che ci sembrano ormai quasi parenti, fratelli, che vorremmo stringere in un abbraccio, che ci fanno venire il magone e le lacrime agli occhi, le stesse che Pablo Trincia, che stringe legami di amicizia coi suoi protagonisti, ha versato durante la realizzazione di questo progetto, quando con attenzione e delicatezza è entrato nelle case di queste persone, che gli hanno raccontato il prima, felice, normale, come quello di tanti di noi, e il dopo, irrimediabilmente cambiato dalla tragedia. Il regista Paolo Negro proietta sulle pareti di quel che resta dell’hotel i video realizzati dagli ospiti del Rigopiano con l’entusiasmo iniziale che lascia pian piano il posto all’inquietudine, fino a che la speranza che qualcuno venga a sgombrare la strada per liberarli da quell’incubo alla Shining, si trasforma in disperazione e terrore con le prime scosse di terremoto e la consapevolezza che non verrà nessuno a salvarli. E poi tutto scompare, chi resta vivo sotto le macerie, racconta di un “buio che fa male agli occhi”, di un alternarsi di coscienza e sogni, della perdita assoluta di ogni punto di riferimento. La valanga è solo percepita “acusticamente” dai testimoni, ognuno la descrive in modo diverso e allora in questo caso il ricorso alla Intelligenza Artificiale permette di capire cosa è successo in quei pochi secondi.

Fuori, prima che tutto accadesse, nella disorganizzazione generale della macchina dei soccorsi, il mondo sembra sordo alle loro richieste di aiuto. Impossibilitato a farsi dare ascolto, miracolosamente uscito dall'hotel un attimo prima della catastrofe, il cuoco Giampiero Parete chiama il suo datore di lavoro che cerca inutilmente di convincere una funzionaria acida e sgarbata che no, non è uno scherzo, il suo dipendente è una persona serie, l’hotel è crollato, glielo ha detto piangendo, sono rimasti in due e la sua famiglia non c’è più. Chiamano a ripetizione, cercando sempre di rassicurare gli ospiti, Roberto Del Rosso e il cameriere Gabriele D’Angelo, di cui il fratello gemello ci racconta la storia, ma di alcune di quelle chiamate non resterà traccia, come se non fossero mai esistite, cancellate dal senso di colpa (o più probabile dal tentativo di non essere implicato) di chi troppo tardi si è reso conto di cosa stava succedendo e che spesso ha anteposto l'interesse personale a quello pubblico, anche nell’utilizzo delle necessarie turbine.

Errori, omissioni, nessuna retribuzione terrena per i parenti delle vittime, “uccise due volte”. Tra una settimana ci sarà, dopo quasi 8 anni, la sentenza della Cassazione, da cui le persone coinvolte non si aspettano molto: sarebbe bello, per quanto inutile, vedere che la giustizia terrena smette di ignorarli e che, come auspica Pablo Trincia, il luogo delle rovine dell’Hotel Rigopiano fosse conservato come memoria, servisse non solo come sacrario delle vittime della furia della natura, ma insegnasse che la prevenzione in certi casi è tutto, come dimostra la lezione (ancora non appresa) dei recenti disastri, che in emergenza climatica si stanno moltiplicando. Non è una visione né un ascolto facile quello di E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano, ma è assolutamente indispensabile. Se Pablo Trincia è un narratore così bravo, non è solo perché sa usare le parole giuste, ma perché si mette come dicevamo in ascolto, cuore a cuore, da essere umano a essere umano. Non è una lezione da poco, in questi tempi di aggressività diffusa ed egoismo. A Rigopiano, in fondo, potevamo esserci anche noi, vittime incolpevoli della natura e dell’uomo.



