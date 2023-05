È morto Ray Stevenson: L'attore di Roma e Black Sails aveva solo 58 anni

News Serie TV

L'attore colto da un malore mentre si trovava in Italia per le riprese del film Cassino a Ischia.

Il cinema e la tv piangono troppo presto uno dei suoi volti più eclettici e statuari. Ray Stevenson, l'attore irlandese famoso per aver interpretato il centurione Tito Pullo in Roma e il pirata Barbanera in Black Sails, sul grande schermo il guerriero asgardiano Volstagg in Thor e nei film successivi e l'antieroe Frank Castle in Punisher: War Zone, è morto domenica all'età di soli 58 anni.

Stevenson si trovava in Italia, sull'isola di Ischia, per le riprese del film Cassino a Ischia, diretto da Frank Ciota. Sabato pomeriggio aveva accusato un malore per il quale era stato necessario il ricovero presso il locale ospedale Rizzoli. Domenica le sue condizioni si erano aggravate, fino alla morte per cause non ancora rese note alla stampa.

La carriera di Ray Stevenson

Stevenson aveva iniziato la sua carriera di attore all'inizio degli anni '90, recitando fino agli ultimi istanti della sua vita in innumerevoli serie tv e film. Il pubblico lo ricorda soprattutto per i suoi trascorsi nelle serie d'ambientazione storica Roma e Black Sails, la prima delle quali gli aveva permesso di farsi conoscere in modo più ampio negli Stati Uniti. Ma in tv è stato anche il misterioso marinaio Othere nell'altro drama storico di successo Vikings, Re Giacomo IV di Scozia in The Spanish Princess, il Re di Napoli Ferdinando I ne I Medici e il principale antagonista della settima stagione di Dexter, Isaak Sirko. Aveva recitato inoltre in City Central, Crossing Lines, Saints & Strangers, Reef Break e lo scorso anno nell'apprezzata serie tedesca Das Boot. Di recente, Disney+ e Lucasfilm gli avevano affidato il ruolo di Baylan Skoll, un ex Jedi sopravvissuto all'Ordine 66 fuggendo nelle Regioni Ignote, nella serie di prossima uscita Ahsoka.

Al cinema aveva interpretato di recente il governatore Scott Buxton, il cattivo della storia, nel blockbuster indiano RRR. Tra i suoi lavori più celebri si ricordano il ruolo di Marcus nella trilogia Divergent, I poliziotti di riserva, Codice Genesi, I tre moschettieri (2011) e King Arthur (2004). Per Star Wars aveva anche doppiato il comandante Gar Saxon nella serie animata Star Wars: The Clone Wars. Lo scorso mese, per il ruolo di Baylan Skoll, si dice un alleato del malvagio Grand'Ammiraglio Thrawn, Disney+ e Lucasfilm lo avevano voluto alla Star Wars Celebration di Londra, accanto agli altri membri del cast Rosario Dawson e Ivanna Sakhno, doveva aveva detto: "Poter maneggiare la spada laser è semplicemente la migliore sensazione del mondo. La prima volta che me l'hanno data per le prove, non ho potuto trattenermi, ho fatto rumore". In aggiunta ad Ahsoka e Cassino a Ischia, i crediti postumi di Stevenson includeranno il film di Péter Soós 1242: Gateway to the West.