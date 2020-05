È morto Fred Willard, volto sorridente della tv, visto in Modern Family e Tutti amano Raymond

News Serie TV

L'attore era anche uno dei protagonisti di Space Force, la nuova comedy di Netflix in arrivo la prossima settimana.

Il piccolo schermo ha perso uno dei suoi veterani più amati, anche uno dei più simpatici e solari, una di quelle persone che, dopo una carriera così lunga e memorabile, si tende a considerare di famiglia. Fred Willard, attore famoso per i suoi ruoli in Tutti amano Raymond e la più recente Modern Family, per le quali aveva ricevuto complessivamente quattro nomination all'Emmy, è morto lo scorso venerdì per cause naturali. Aveva 86 anni.

A comunicarlo è stata la figlia dell'attore, Hope. "Mio padre si è spento serenamente la scorsa notte alla straordinaria età di 86 anni", ha scritto in una nota. "Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino all'ultimo. Lo abbiamo amato immensamente! Ci mancherà per sempre".

Interprete in Modern Family di Frank Dunphy, il padre di Phil, al quale la comedy di ABC aveva dedicato un episodio molto speciale durante la sua stagione conclusiva, e di Hank MacDougall, il suocero conservatore di Robert, in Tutti amano Raymond, ricevendo per quest'ultimo tre nomination consecutive dalla Television Academy, Willard era conosciuto e apprezzato anche per i suoi molti ruoli cinematografici, tra i quali si ricordano quelli in Campioni di razza e A Mighty Wind di Christopher Guest, Anchorman: La leggenda di Ron Burgundy e American Trip: Il primo viaggio non si scorda mai. Il suo ultimo ruolo - regolare, tra l'altro - è stato quello nella nuova comedy di Greg Daniels e Steve Carell Space Force, il cui debutto è atteso per la prossima settimana su Netflix.