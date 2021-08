È morto Ed Asner: La leggenda della tv, volto di Lou Grant in Mary Tyler Moore, aveva 91 anni

News Serie TV

È stato anche la voce di Carl Fredricksen in Up della Pixar e Angelo Roncalli nella miniserie italiana su Papa Giovanni XXIII.

Uno dei più grandi attori dell'ultimo secolo ci ha lasciato. Ed Asner, famoso per aver interpretato Lou Grant nella sitcom di culto degli anni '70 Mary Tyler Moore, un veterano dello schermo apparso negli ultimi sessant'anni in centinaia di film e serie tv, è morto ieri all'età di 91 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia con questo messaggio: "Ci rattrista far sapere che il nostro amato patriarca è morto serenamente questa mattina. Le parole non possono esprimere la tristezza che proviamo in questo momento. Con un bacio sulla fronte - buonanotte, papà. Ti vogliamo bene".

Ed Asner: Il ricordo di una carriera memorabile

Vincitore di sette Emmy, un record nella storia del prestigioso premio, la maggior parte dei quali per la sua interpretazione del duro e scontroso produttore Lou Grant nella serie Mary Tyler Moore, Asner esordì sulle scene come attore teatrale prima che alcuni piccoli ruoli in produzioni come La città in controluce, Route 66 e Gli intoccabili lo facessero conoscere al grande pubblico. Nei panni del Sig. Grant, come si ostinava a chiamarlo Mary Richards, fu il contrappeso perfetto alla solarità del personaggio interpretato da Mary Tyler Moore, scomparsa nel 2017. La serie è stata una delle più acclamate di tutti i tempi, con Asner premiato agli Emmy come miglior attore non protagonista in una comedy per tre anni consecutivi, nonché con quattro Golden Globe, due dei quali vinti dopo aver ripreso il ruolo in Lou Grant, spin-off in chiave drammatica che vide il personaggio lavorare come redattore di un giornale di Los Angeles.

Ma questa è solo una piccola parte dell'immenso lavoro di attore e caratterista svolto da Asner sul piccolo e grande schermo. In tv ha recitato anche ne Il fuggiasco, Insight, Radici (vincendo un altro Emmy), Zorro, ER, The Practice e come doppiatore in Batman. Sua era anche la voce originale di Carl Fredricksen nel film Pixar Up. Ha recitato in Elf: Un elfo di nume Buddy e in Italia si è fatto conoscere anche come un anziano Angelo Roncalli in una popolare miniserie diretta da Giorgio Capitani dedicata a Papa Giovanni XXIII. Sempre in tv, negli ultimi anni lo avevamo apprezzato in Dead to Me, Cobra Kai e Grace and Frankie, mentre un ruolo da guest star in CSI: NY gli era valso nel 2009 la diciassettesima nomination all'Emmy della sua carriera. Molti lo ricorderanno poi con affetto anche in The Good Wife, Modern Family e Hawaii Five-0.

Il ricordo degli amici e colleghi

"Ci sono stati pochi attori del calibro di Ed Asner i quali hanno rischiato il proprio status per combattere cause sociali come ha fatto Ed", ha affermato la presidente del sindacato degli attori (SAG-AFTRA) Gabrielle Carteris. "Ha combattuto appassionatamente per i suoi colleghi attori, sia prima sia durante e dopo la sua presidenza della Screen Actors Guild. Ma la sua preoccupazione non è limitata agli artisti. Ha lottato per le vittime della povertà, della violenza, della guerra e dell'ingiustizia legale e sociale, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo". Josh Gad, che con lui ha lavorato nella serie animata di Apple TV+ Central Park, ha scritto su Twitter: "Ho il cuore a pezzi nel dire addio al nostro amico Ed Asner, che ha onorato Central Park come voce del fratello di Bitsy, Ambrose. Era una leggenda, un'anima bellissima e un attore davvero brillante. Ti viglio bene, sir! Ci mancherai quaggiù ma sorrideremo del fatto che sia opportunamente andato su [Up nel testo originale]".

Gli ideatori di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, serie nella quale Asner ha interpretato il patrigno di Johnny Lawrence in tre episodi tra la prima e la terza stagione (nella quarta la serie di successo probabilmente gli renderà omaggio), hanno dichiarato invece: "Quale interprete potrebbe incarnare più perfettamente la natura amorevole/ostile del padre di Johnny Lawrence di Ed Asner? Ogni volta che era sul set, era una parata ininterrotta di risate di pancia mentre ci raccoglievamo tutti attorno a un gigante. Essere riusciti a entrare brevemente nella sua orbita mentre rendeva l'universo della nostra serie più luminoso e divertente è stato un grande onore per le nostre carriere. Ci mancherà molto e mandiamo tutto il nostro affetto alla sua famiglia".