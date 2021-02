È morto Dustin Diamond: Lo Screech di Bayside School stroncato da un cancro a 44 anni

News Serie TV

L'attore aveva saputo di avere un tumore al quarto stadio solo tre settimane fa.

Per oltre dieci anni il volto dell'ingenuo e impacciato Screech nella serie per ragazzi degli anni '90 Bayside School, Dustin Diamond è morto ieri all'età di 44 anni dopo una breve battaglia con un cancro ai polmoni. Solo tre settimane fa, Diamond era stato ricoverato in un ospedale della Florida in seguito alla scoperta della malattia. In quell'occasione, il suo portavoce aveva riferito di un tumore al quarto stadio; un nodo alla gola per chiunque lo aveva conosciuto e apprezzato per il suo lavoro.

"Siamo rattristati di confermare la morte di Dustin Diamond, avvenuta lunedì 1° febbraio a causa di carcinoma", ha dichiarato la sua agenzia in un comunicato. "Gli era stata diagnosticata una forma brutale e implacabile di cancro maligno solo tre settimane fa. Era riuscito a diffondersi rapidamente in tutto il suo sistema; l'unica misericordia che ha mostrato è stata la sua esecuzione rapida e decisa. Dustin non ha sofferto. Non ha dovuto giacere sommerso dal dolore. Per questo, siamo grati".

Dustin Diamond: Il passato in Bayside School

Quello di Samuel 'Screech' Powers in Bayside School, serie conosciuta oltreoceano con il titolo Saved by the Bell, è stato il ruolo per il quale Diamond era meglio conosciuto dal pubblico. Il migliore amico di Zack, personaggio che Mark-Paul Gosselaar ha riportato di recente in tv nel revival di Peacock, Screech era un appassionato di scienza e biologia che, malgrado i difetti, era ben voluto dai suoi amici. Parlando della sua assenza, la nuova Saved by the Bell ha aggiornato la storia di Screech dicendo agli spettatori che viveva nella Stazione Spaziale Internazionale con il suo robot Kevin.

Prima di questa, Diamond aveva interpretato il ruolo in Good Morning, Miss Bliss, di cui Bayside School è lo spin-off, riprendendolo poi nel sequel di breve durata Bayside School: Un anno dopo e in modo più consistente nella successiva Bayside School: La nuova classe, durata ben sette stagioni. L’attore partecipò alle ultime sei mostrando Screech come un ex studente che era tornato alla Bayside come assistente del maldestro preside Belding. Da allora, e stiamo parlando del 2000, non aveva mai più lavorato in tv con un ruolo da protagonista, limitandosi a qualche piccolissima apparizione.

Il ricordo degli ex colleghi

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Dustin Diamond, un vero genio comico", ha detto Gosselaar a Entertainment Weekly. "Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Ripensando al tempo in cui abbiamo lavorato insieme, mi mancheranno quelle scintille vive e brillanti che solo lui era in grado di produrre. Una torta in faccia, compagno mio". Lark Voorhies, che ha interpretato Lisa Turtle, l'interesse amoroso di Screech, ha detto invece: "Le parole non possono esprimere il dolore che sto provando in questo momento. Dustin e io abbiamo avuto un'amicizia speciale. Era un gentiluomo premuroso e i miei ricordi di lui saranno sempre apprezzati. Mi dispiace molto che se ne sia andato. Sono davvero triste per i suoi cari che stanno affrontando la sua tragica morte, una perdita così grande. Il mio affetto va a loro in questo momento difficile".

Dai social arrivano poi i messaggi di cordoglio di Tiffani Thiessen, Mario López ed Elizabeth Berkley Lauren. "Sono profondamente rattristata", ha scritto la prima. "La vita è estremamente fragile ed è qualcosa che non dovremmo mai dare per scontata". López ha scritto: "Dustin, mi mancherà l'uomo che eri diventato. La fragilità di questa vita è qualcosa che non sarà mai data per scontata. Continuerò a pregare per la tua famiglia". Berkley Lauren ha condiviso invece: "Sono grata di aver potuto lavorare con Dustin quando eravamo all'inizio dei nostri sogni che si avveravano. Terrò dentro di me quei dolci ricordi e le risate che abbiamo condiviso. Riposa in pace".