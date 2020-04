Dwayne Johnson su HBO con una serie tv sul wrestling

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo anche l'ideatrice e protagonista di Insecure Issa Rae.

Chi meglio di Dwayne Johnson per raccontare il mondo del wrestling - sebbene non quello tradizionale - con una serie tv? La leggenda della WWE ha fatto ritorno a HBO, per la quale è stata fino allo scorso ottobre la protagonista di Ballers, per lo sviluppo di Tre Cnt, dramedy con episodi di mezz'ora incentrato sul fenomeno poco conosciuto del backyard wrestling (letteralmente wrestling nel cortile), un hobby e uno sport che coinvolge pratiche non allenate di lotta di stile professionale in un ambiente a basso budget.

Scritta da Mohamad El Masri (Here and Now) e da lui prodotta a livello esecutivo con Johnson, la sua partner Dany Garcia e Issa Rae, un altro volto celebre di HBO, ideatrice e protagonista di Insecure, Tre Cnt (o Tre Count) racconta la storia di Cassius Jones, uno scaricatore di porto e wrestler professionista che vive nel Terzo Quartiere di Houston, anche conosciuto come Il Tre. La famiglia, i vicini e gli amici di Cassius uniranno i loro talenti, risorse, conoscenze e sogni per costruire con lui dal nulla un impero unico nel cortile dalle influenze hip-hop di casa, con Cassius determinato a usare i soldi dell'assicurazione sulla vita e la stretta abitazione del nonno per vivere il suo sogno americano.

La notizia dello sviluppo di Tre Cnt segue di tre mesi l'ordine a NBC di Young Rock, sitcom basata sull'infanzia e l'adolescenza tumultuose di Johnson, serie della quale sarà anche uno dei protagonisti. Nel frattempo, rimanendo nell'ambito delle storie sportive, lo scorso dicembre HBO ha ordinato al premio Oscar Adam McKay una miniserie sulle vite professionali e private dei Los Angeles Lakers nel periodo d'oro dell'iconica squadra dell'NBA, gli anni '80.