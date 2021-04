Due ritorni in The Good Fight 5, una data e un teaser per la parte 2 di Selena: La serie e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, HBO Max ordina la comedy con Jake Johnson Minx e Barbara Alyn Woods si unisce al cast di Chucky.

In tv pochi addii sono per sempre. Nonostante la notizia della loro uscita di scena risalga a meno di un anno fa, TVLine ha appreso che sia Cush Jumbo sia Delroy Lindo riprenderanno il loro ruolo, rispettivamente Lucca Quinn e Adrian Boseman, nella quinta stagione del legal drama di Paramount+ The Good Fight.

Non più nel cast dal finale della quarta stagione, da poco disponibile in Italia su TIMvision, i due personaggi appariranno nel primo episodio della quinta per dare una conclusione alle storie dei loro personaggi. Ricordiamo infatti che l'emergenza coronavirus aveva interrotto le riprese della stagione 4 dopo il settimo episodio, impedendo alla produzione di completare gli ultimi tre e agli ideatori Robert e Michelle King di chiudere gli archi narrativi di Lucca e Adrian come inizialmente previsto.

"Non potremmo essere più grati del fatto che Delroy e Cush torneranno nella stagione 5 per chiudere i loro archi", hanno detto i King al sito. "Amiamo questi attori e i loro personaggi e siamo felici di dare al pubblico la possibilità di dare loro un vero addio".

Selena: La serie, la Parte 2 su Netflix a maggio

Netflix ha annunciato che la seconda parte della serie biografica su Selena Quintanilla, Selena: La serie, sarà disponibile dal 4 maggio. Per l'occasione, il servizio di video in streaming ne ha diffuso un teaser trailer che ritrae la protagonista Christian Serratos (The Walking Dead) impegnata in una performance della sfortunata cantautrice Tejana.

Chucky arruola Barbara Alyn Woods

Chucky, prossima serie tv di Syfy e USA basata sul popolare film horror del 1988 in Italia meglio conosciuto con il titolo La bambola assassina, nonché sui capitoli successivi, ha ingaggiato Barbara Alyn Woods per un ruolo ricorrente. L'attrice di One Tree Hill interpreterà Michelle Cross, il sindaco di Hackensack, la cittadina travolta da una serie di orribili omicidi che ne minacciano le ipocrisie e gli oscuri segreti quando una bambola vintage di Chucky viene trovata a un mercatino dell'usato. Lei non ha idea che la crescente ondata di violenza sia causata da quest'ultima ed è preoccupata che le sue due figlie, Lexy (interpretata da Alyvia Alyn Lind, figlia della Woods) e Caroline, possano esserne travolte.

HBO Max ordina la comedy Minx

Il servizio di video in streaming HBO Max ha dato l'okay alla produzione di una prima stagione di 10 episodi di Minx, comedy di Ellen Rapoport con Ophelia Lovibond (Elementary) e Jake Johnson (New Girl) protagonisti. Ambientata nella Los Angeles degli anni '70, la serie segue una zelante giovane femminista (Lovibond) unire le forze con un editore da strapazzo (Johnson) per creare la prima rivista erotica per donne. "Siamo davvero entusiasti di questa serie, che è divertente, femminista e del tutto unica, e non potremmo pretendere un cast o partner migliori di Ellen, [della regista e produttrice esecutiva] Rachel [Lee Goldenberg], Feigco Entertainment e Lionsgate Television", ha commentato la responsabile dei contenuti originali di HBO Max Sarah Aubrey in un comunicato. Il resto del cast include Idara Victor (Rizzoli & Isles), Jessica Lowe (Wrecked), Lennon Parham (Bless This Mess), Michael Angarano (This Is Us) e Oscar Montoya.

Nicholas Podany contro le Superchicche

L'attore di Hart of Dixie Nicholas Podany è l'ultima aggiunta al cast di The Powerpuff Girls, la potenziale serie live-action di Diablo Cody e Heather Regnier basata sul celebre cartone animato Le Superchicche. Questa mostra Lolly (Chloe Bennet, Agents of S.H.I.E.L.D.), Dolly (Dove Cameron, Descendants) e Molly (Yana Perrault), nella versione originale conosciute con i nomi Blossom, Bubbles e Buttercup, un tempo le supereroine alte una pinta d'America, come ventenni disilluse che risentono di aver perduto la propria infanzia a causa della lotta al crimine, motivo per il quale ci si chiede se accetteranno di riunirsi ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai. Podany interpreterà Joseph 'Jojo' Mondel Jr., da un bambino un nerd insicuro e assetato di potere ossessionato dalle Superchicche e oggi, da adulto, impegnato in una battaglia costante che ne rivela la rabbia e la dolcezza.