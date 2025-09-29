Dragon Ball: A Milano un pop up store dedicato ai fan dell'amatissimo anime

News Serie TV

Per due settimane Milano ospiterà un esclusivo angolo dove gli appassionati di Dragon Ball potranno trovare prodotti ed esperienze legate all'universo creato da Akira Toriyama: ecco dove e quando.

Milano si prepara ad accogliere un evento che non può passare inosservato se si è appassionati di anime. Per la prima volta in Italia, il mondo di Dragon Ball arriva nel cuore della città con un pop up store esclusivo ospitato all'interno della libreria Mondadori Duomo, in piazza Duomo a Milano, dal 1° al 13 ottobre 2025. Ecco tutti i dettagli e cosa dobbiamo aspettarci.

Dragon Ball: Un temporary shop per i fan a Milano

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Toei Animation Europe e Mondadori Store, il più grande network di librerie italiane. Per due settimane, lo storico punto vendita in piazza Duomo, già punto di riferimento per fumetti e manga grazie al reparto Just Comics, si trasformerà in un portale immersivo dedicato all'universo creato da Akira Toriyama, da Dragon Ball fino al più recente Dragon Ball DAIMA.

Cosa si potrà trovare nello shop

Il Pop Up Store non sarà solo un punto vendita: i visitatori potranno vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a spazi brandizzati, photo opportunity, installazioni tematiche e una ricca selezione di prodotti ufficiali provenienti dai principali licenziatari del franchise, da Bandai e Bandai Namco agli immancabili Funko pop fino a gadget di vario genere. L'evento è pensato per coinvolgere non solo gli appassionati storici della saga di Goku, ma anche famiglie, bambini e curiosi che si potranno così avvicinare all'anime più famoso di sempre tramite esclusivi prodotti, video-game e colorate photo opportunity per sentirsi parte di una community che unisce intere generazioni.