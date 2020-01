Dracula diventa una soap: ABC ordina il pilota di The Brides

News Serie TV

La serie tv porta la firma di Roberto Aguirre-Sacasa, l'ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina.

Più di un secolo dopo la pubblicazione, il Dracula di Bram Stoker continua a ispirare l'industria dell'intrattenimento. Solo pochi giorni dopo il debutto su Netflix della miniserie di Steven Moffat e Mark Gatiss, la rete americana ABC ha annunciato al TCA press tour invernale di aver ordinato la produzione dell'episodio pilota di un altro adattamento, The Brides, scritto e prodotto in questo caso dall'ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa.

La potenziale serie si presenta come un soap drama vampiresco con elementi fortemente horror. Più contemporanea rispetto alle numerose opere ispirate dal romanzo di Stoker, The Brides si concentra sulle tre spose del Conte, tanto belle quanto potenti, le quali prima seducono gli uomini e poi li uccidono. La storia segue le tre vampire dopo il loro trasferimento dalla Transylvania a New York City, dove si occupano delle loro famiglie diverse e lottano per preservare le proprie ricchezze, il proprio prestigio e la propria eredità.

Se il progetto vi suona familiare è perché Aguirre-Sacasa aveva già cercato di portarlo in tv nel 2015, in quell'occasione con NBC. Greg Berlanti e Sarah Schechter lo affiancheranno ancora in qualità di produttori esecutivi, mentre la regia dell'episodio è stata affidata alla collega di Riverdale Maggie Kiley.