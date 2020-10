Dopo Star Wars, Oscar Isaac in trattativa per Moon Knight su Disney+

News Serie TV

L'attore di Star Wars potrebbe essere il protagonista della prossima serie Marvel del servizio streaming.

Negli ultimi anni il volto di Poe Dameron nella nuova trilogia di Star Wars, l'attore guatemalteco Oscar Isaac sarebbe in trattativa con il servizio di video in streaming Disney+ per il ruolo di protagonista in Moon Knight, una delle sue prossime serie Marvel.

Chi è Moon Knight, il protagonista della nuova serie di Disney+?

Spesso considerato il Batman della Marvel, Moon Knight è un vigilante sotto il cui cappuccio si nasconde Marc Spector, un miliardario che usa la propria ricchezza per finanziare le sue imprese eroiche. Un ex agente e mercenario della CIA, Spector stava per morire quando la divinità egiziana di Khonshu gli ha offerto una seconda possibilità, dotandolo di abilità sovrumane.

Al momento Disney+ non si è espressa sul nome di Isaac, come non lo ha fatto per le indiscrezioni dei giorni scorsi secondo cui per il ruolo fossero il lizza Daveed Diggs (Snowpiercer) e Nick Kroll (The League). Va detto che attorno alle serie Marvel in preparazione alla piattaforma è in atto una forte speculazione da parte dei media. La stessa Tatiana Maslany ha dovuto smentire la notizia, diffusasi a macchia d'olio, del suo ingaggio come protagonista di She-Hulk. È ufficiale invece che l'esordiente Iman Vellani sarà il volto di Ms. Marvel nell'omonima serie.