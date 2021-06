Dopo Pose, Billy Porter scrive il family drama Fruits of Thy Labor

News Serie TV

La potenziale serie sarà prodotta dal prolifico Greg Berlanti.

Consacrato dalla bellissima Pose, per la quale nel 2019 è stato premiato con l'Emmy, Billy Porter appende al chiodo i panni di Pray Tell, dopo la conclusione del drama di FX la scorsa notte, per concentrarsi su Fruits of Thy Labor, suo prossimo progetto televisivo per il servizio streaming Peacock, che sta sviluppando insieme con il super-produttore Greg Berlanti (All American, Riverdale, The Flash, The Flight Attendant, YOU).

Scritta da Porter con Dan McCabe e prodotta a livello esecutivo da Berlanti con la frequente collaboratrice Sarah Schechter, Fruits of Thy Labor segue le tre generazioni di una famiglia afroamericana ben inserita nello showbiz mentre affrontano la vita, l'amore, la politica e il mondo del lavoro.

"Attraversa tutti i generi", ha raccontato Porter a The Hollywood Reporter. "La matriarca e il patriarca sono in qualche modo basati su Ossie Davis e Ruby Dee, e poi hanno figli e hanno nipoti. Sono quel tipo di famiglia, e poi c'è un personaggio che si basa su di me, ovviamente, sebbene non sarò io a interpretarlo".