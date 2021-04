Dopo I Medici e Leonardo, Lux Vide prepara The Rising, nuova serie tv sulla vita di Gesù

News Serie TV

Luca Bernabei e Stephen J. Davis sono i produttori di un nuovo drama che racconterà il lato più "umano e secolare" del Nazareno, uno dei personaggi più significativi della storia dell'umanità.

Lux Vide è inarrestabile. Dopo l'enorme successo de I Medici e di Leonardo (di cui l'amministratore delegato Luca Bernabei ha già annunciato una seconda stagione anticipando anche un'idea su un'altra serie incentrata su Michelangelo), la casa di produzione italiana sta già lavorando a una nuova, grande e ambiziosa serie tv internazionale. In associazione con il produttore di Trasnformers Stephen J. Davis, Bernabei sta sviluppando The Rising, una nuova serie in lingua inglese che racconterà il lato più umano e secolare di Gesù Cristo.

I primi dettagli su The Rising di Lux Vide

Secondo quanto riportato da Variety, il team creativo sarà presto affiancato da uno o più partner statunitensi ma, intanto, i nomi coinvolgi nel progetto sono già importanti. Il produttore esecutivo di The Blacklist, nonché creatore dell'apprezzata serie di HBO Carnivàle, Daniel Knauf sarà lo showrunner di The Rising mentre Bernanei e Davis saranno i produttori esecutivi. Il regista sarà l'italiano Jan Michelini, già dietro la macchina da presa di alcuni episodi de I Medici. Il compositore Carlos Rafael Rivera, già curatore delle musiche dell'apprezzata miniserie La regina degli scacchi, curerà invece la colonna sonora. Fabrizio Ficco, teologo e docente della Pontificia Università Gregoriana, farà da consulente. Bernabei ha confermato a Variety che Knauf è già al lavoro sulla sceneggiatura della serie e che, nei prossimi mesi, sarà affiancato da altri sceneggiatori a Los Angeles.

La trama di The Rising: Le anticipazioni di Luca Bernabei

L'obiettivo della serie è sicuramente ambizioso, considerato che Gesù Cristo è sicuramente una delle figure più influenti e celebri della storia. “Gesù ha cambiato completamente la rotta della cultura occidentale, che tu sia un credente o un non credente. Dopo più di duemila anni, siamo ancora qui a parlare di lui. Oltre due miliardi di persone in tutto il mondo seguono i suoi insegnamenti, che sono ancora significativi per tutti", ha detto Bernabei, descrivendo la serie come "una serie che intratterrà e ispirerà e che sarà adatta a tutti".

Una serie sulla vita di Gesù in tre stagioni

The Rising è stata già concepita come una serie di tre stagioni, la prima delle quali incentrata sull'opera di predicazione di Gesù. “Gesù disse: 'Ama il tuo nemico'. Una cosa piuttosto rivoluzionaria, in contrasto con la cultura romana ed ebraica ", ha osservato Bernabei. Rivolgendosi particolarmente a un pubblico giovane, la serie sconvolgerà un po' i pregiudizi che abbiamo sul Vangelo: gli apostoli di Gesù, per esempio, invece che anziani signori con la barba, saranno piuttosto una "banda di adolescenti solitari che si ribellano alle ingiustizie del tempo". Naturalmente però, ha assicurato il produttore, sarà fatto un grosso lavoro di ricostruzione storica. "Vedremo i veri personaggi che circondavano Gesù, le lotte e gli intrighi politici del tempo e come questi hanno plasmato il suo destino", ha spiegato. La seconda stagione racconterà invece i momenti più celebri della vita di Gesù: l’arrivo a Gerusalemme, la morte e la resurrezione mentre la terza si concentrerà sulla vita degli apostoli dopo la morte di Gesù e sulla loro attività di predicatori per il mondo. "Sarà quella con il budget più alto", secondo Luca Bernabei.

Un omaggio a Ettore Bernabei

L'ambizioso progetto di Luca Bernabei è anche, in qualche modo, un omaggio a suo padre Ettore Bernabei che negli anni '90 ha prodotto Le storie della Bibbia, una delle miniserie, tra quelle incentrate sulle sacre scritture, più apprezzate e acquistate in tutto il mondo. "Questa serie è molto personale e porterà avanti la tradizione aziendale di creare family drama di altissima qualità, come aveva fatto mio padre", ha concluso l'amministratore delegato di Lux Vide.