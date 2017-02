Dopo Big Little Lies, Nicole Kidman in tv con The Expatriates

A una settimana dal debutto negli Stati Uniti di Big Little Lies, miniserie di HBO basata sul romanzo omonimo di Liane Moriarty che in Italia potremo seguire a marzo su Sky Atlantic, Nicole Kidman lavora per portare in tv un'altra storia, progetto che potrebbe coinvolgerla ancora una volta anche in veste di attrice.

Blossom Films, la casa di produzione della Kidman, ha opzionato i diritti del recente romanzo di Janice Y.K. Lee The Expatriates con l'intenzione di trarne un adattamento televisivo. La storia racconta con una vena di umorismo i rapporti complicati di tre donne americane mentre vivono da espatriate nell'affiatata Hong Kong.

Oltre al ruolo di produttrice esecutiva, che ricoprirà insieme con Per Saari e Theresa Park, Kidman sta valutando la possibilità di interpretare uno dei ruoli principali mentre il progetto è in cerca di una pay tv o servizio di video in streaming interessato a produrlo.