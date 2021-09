Dopesick: Michael Keaton medico travolto dalla crisi da oppioidi nel trailer ufficiale della miniserie

News Serie TV

La serie, di 8 episodi, debutterà il 13 ottobre negli Stati Uniti su Hulu e prossimamente anche in Italia con Star su Disney+.

Come si sviluppa, si diffonde e prende il sopravvento un farmaco he ha causato la peggiore epidemia di droga della storia americana? Dopesick, miniserie del vincitore di due Emmy Danny Strong (Game Change) e con Michael Keaton sia protagonista che produttore esecutivo, racconterà l'intera, straziante, storia: dalla società senza scrupoli che ha creato il farmaco, ai medici che con leggerezza lo hanno prescritto ai pazienti, agli agenti della DEA che hanno cercato di porre un freno al problema della dipendenza da oppioidi negli Stati Uniti. In attesa del debutto negli Stati Uniti il prossimo 13 ottobre, il servizio di video in streaming Hulu ne ha diffuso il trailer ufficiale che vedete in basso (la miniserie successivamente arriverà anche in Italia in streaming con Star su Disney+).





La trama di Dopesick

Diretta dal premio Oscar Barry Levinson (Rain Man: L'uomo della pioggia), Dopesick parte dai fatti raccontati nell'omonimo libro bestseller di Beth Macy che ha analizzato a 360 gradi il problema della dipendenza da oppioidi negli Stati Uniti per raccontare la battaglia americana contro questa piaga, combattuta a vari livelli. La storia parte da una comunità mineraria della Virginia sconvolta da diversi casi di dipendenza, passa dai vestiboli della DEA e arriva a svelare l'opulenza e i segreti dei laboratori e dei dipartimenti marketing delle grandi case farmaceutiche newyorchesi. I ritratti amari ma profondamente umani delle varie famiglie colpite e le loro storie intrecciate rappresentano uno specchio del punto in cui l'America si trova in questo momento, gettando una luce piena di speranza sugli eroi che stanno combattendo la peggiore epidemia di droga nella storia del Paese.

Il cast stellare

Michael Keaton interpreta Samuel Finnix, un dottore della Virginia che prescrive ai suoi pazienti l'OxyContin, un farmaco che si suppone non crei dipendenza, senza rendersi conto degli effetti distruttivi che il farmaco avrà su quella gente e sul Paese intero. Nella miniserie recitano anche Peter Sarsgaard (The Killing) con il ruolo di Rick Mountcastle, l'assistente del procuratore generale; Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire) di Richard Sackler, il capo di Purdue Pharma; Will Poulter (The Maze Runner) di Billy, uno dei tantissimi rappresentati farmaceutici che hanno corrotto e mentito ai medici; Rosario Dawson (Briarpatch) dell'agente della DEA Bridget Meyer; Kaitlyn Dever (Unbelievable) di una minatrice di nome Betsy; Jake McDorman (Greek) nel ruolo del procuratore generale che supervisiona il caso contro la Purdue Pharma e le sue pratiche di marketing relative all'OxyContin; e Phillipa Soo (Smash) che è Amber, una rappresentante della stessa casa farmaceutica, un membro del primo team incaricato di vendere l'OxyContin.