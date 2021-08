Dopesick: Il trailer della miniserie con Michael Keaton sulla crisi da oppioidi negli Stati Uniti

News Serie TV

Il drama di 8 episodi debutterà negli Stati Uniti su Hulu a ottobre.

In occasione del TCA Press Tour estivo, il servizio di video in streaming Hulu ha diffuso il primo trailer di Dopesick, l'attesa miniserie del vincitore di due Emmy Danny Strong (Game Change), diretta dal premio Oscar Barry Levinson (Rain Man: L'uomo della pioggia), che offre uno sguardo ambizioso, straziante e avvincente sull'epicentro della battaglia americana contro la dipendenza da oppioidi.

La trama e il cast di Dopesick

Disponibile in streaming negli Stati Uniti dal 13 ottobre, Dopesick racconta una storia che parte da una comunità mineraria della Virginia sconvolta da diversi casi di dipendenza e passa dai vestiboli della DEA per arrivare a svelare l'opulenza e i segreti dei laboratori e dei dipartimenti marketing delle grandi case farmaceutiche newyorchesi. Il drama di otto episodi esplora le storie delle famiglie colpite da casi di dipendenza e quelle degli eroi che cercano di combattere questa piaga sociale dell'America, la peggiore epidemia di droga nella storia del Paese, seguendo la star di Birdman o (L'imprevedibile virtù dell’ignoranza) Michael Keaton nei panni di Samuel Finnix, un dottore della Virginia che prescrive l'OxyContin ai suoi pazienti senza rendersi conto degli effetti distruttivi che il farmaco avrà su quella gente e sul Paese intero.

Nella miniserie recitano anche Peter Sarsgaard (The Killing) con il ruolo di Rick Mountcastle, l'assistente del procuratore generale; Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire) di Richard Sackler, il capo di Purdue Pharma; Will Poulter (The Maze Runner) di Billy, uno dei tantissimi rappresentati farmaceutici che hanno corrotto e mentito ai medici; Rosario Dawson (Briarpatch) dell'agente della DEA Bridget Meyer; e Kaitlyn Dever (Unbelievable) di una minatrice di nome Betsy.