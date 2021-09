Dopesick a novembre in Italia su Disney+: Il poster ufficiale

News Serie TV

La miniserie con Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg e molti altri debutterà in streaming in occasione del Disney+ Day.

Disney+ ha svelato la data di uscita di Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, l'attesa miniserie che, in 8 episodi, racconterà la peggiore epidemia di droga della storia americana. Il drama, che può vantare nel cast attori del calibro di Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever e Rosario Dawson, debutterà sulla piattaforma di video in streaming venerdì 12 novembre, in occasione del Disney+ Day, la giornata in cui si celebrerà il secondo anniversario della piattaforma. Nell'attesa, è stato diffuso il teaser poster ufficiale italiano che vedete in basso.

La trama di Dopesick

Dagli executive producer Danny Strong (Game Change) e Michael Keaton che è anche protagonista della serie, Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza esamina come una sola compagnia abbia innescato la peggiore crisi farmaceutica della storia americana. La serie, diretta dal premio Oscar Berry Levinson (Rain Man: L'uomo della pioggia) porta gli spettatori nell’epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. Contro ogni previsione, gli eroi emergeranno in una corsa intensa e avvincente per sconfiggere le avide forze delle multinazionali, causa di questa crisi nazionale, e i loro alleati. La serie è ispirata al libro bestseller del New York Times scritto da Beth Macy che ha analizzato a 360 gradi il problema della dipendenza da oppioidi negli Stati Uniti.

Il cast

Il cast stellare di Dopesick comprende Michael Keaton - che interpreta un dottore della Virginia che prescrive ai suoi pazienti con leggerezza il farmaco OxyContin senza rendersi conto degli effetti distruttivi che le sue azioni avranno su un intero Paese -, Peter Sarsgaard (The Killing), Michael Stuhlbarg (Broadwalk Empire), Will Poulter (The Maze Runner), John Hoogenakker (Castle Rock), Kaitlyn Dever (Unbelievable) e Rosario Dawson (Briarpatch). Tra le guest star ci sono Phillipa Soo (Smash) e Jake McDorman (Greek)