Doogie Howser: Disney+ ordina ufficialmente il remake al femminile della serie anni '90

Si intitolerà Doogie Kamealoha, MD e seguirà una sedicenne che lavora come dottoressa alle Hawaii.

Di bambini prodigio Disney se ne intende. Quindi come non investire nella prossima baby promessa della medicina? Disney+ ha ordinato ufficialmente Doogie Kameāloha, MD, remake al femminile di Doogie Howser, medical dramedy anni '90 in cui un giovanissimo Neil Patrick Harris interpretava un dottore prodigio.

La trama del remake di Doogie Howser su Disney+

Il remake è incentrato su una nuova protagonista, questa volta donna, una sedicenne per metà hawaiana che lavora come dottoressa alle Hawaii cercando di conciliare la sua promettente carriera con la sua vita da teenager. A guidarla e a sostenerla (ma anche a complicare le cose) c'è la sua famiglia: sua madre, un'irlandese che non le manda a dire che supervisiona anche l'ospedale, e suo padre hawaiano che ha difficoltà ad accettare che la sua bambina stia crescendo.

Doogie Howser: Chi è coinvolto nel remake

La serie è scritta e prodotta da Kourtney Gang (How I Met Your Mother, Fresh Off the Boat) e coinvolge, come produttori esecutivi, Dayna e Jesse Bochco, rispettivamente moglie e figlio del creatore di Doogie Howser Steven Bochco. Non sembrano coinvolti, invece, l'ex protagonista Neil Patrick Harris e David E. Kelley, co-creatore della serie insieme a Bochco. "Trent'anni fa, un giovane prodigio della medicina ha preso d'assalto il mondo e ha lasciato un'impronta nella cultura pop", ha affermato Ricky Strauss, presidente dei contenuti e del marketing di Disney+. “Kourtney e il team della 20th Television hanno creato una versione molto moderna di questo personaggio che piacerà sicuramente al nostro pubblico globale di Disney+. Non vediamo l'ora di presentare al mondo il nuovo Doogie!", ha concluso. La produzione della serie dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno, con un debutto previsto nel 2021.