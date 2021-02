Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge saranno Mr. e Mrs. Smith in una serie tv di Prime Video

News Serie TV

Le star di Atlanta e Fleabag ne saranno anche i co-ideatori.

Le menti e i volti di due delle comedy più apprezzate e premiate delle ultime stagioni, Donald Glover di Atlanta e Phoebe Waller-Bridge di Fleabag saranno i co-ideatori e i protagonisti di una serie tv di Prime Video basata sul film del 2005 Mr. & Mrs. Smith. Il progetto sta coinvolgendo anche la Francesca Sloane di Fargo in qualità di showrunner.

"Che squadra da sogno!", ha commentato la presidente di Amazon Studios Jennifer Salke in un comunicato. "Donald e Phoebe sono due dei creativi e artisti di maggior talento al mondo. È davvero un sogno per noi, come lo sarà per il nostro pubblico mondiale, avere queste due forze della natura collaborare come un potente team creativo. Mr. & Mrs. Smith è una proprietà iconica e non vediamo l'ora di vedere come Donald, Phoebe e Francesca la faranno loro".

Mr. & Mrs. Smith: Dal cinema alla tv

Nella pellicola di Doug Liman, gli ex coniugi Brad Pitt e Angelina Jolie hanno interpretato una coppia sposata di assassini in incognito assunti per uccidersi a vicenda. Nel 2007, un primo tentativo di adattare la storia per il piccolo schermo, con Martin Henderson (Virgin River) e Jordana Brewster (Lethal Weapon) nei ruoli dei due protagonisti, era stato accarezzato e poi messo da parte da ABC.