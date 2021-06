Dominic Cooper e Douglas Booth in tv con lo spaghetti western That Dirty Black Bag

News Serie TV

La serie è una creazione dell'italiano Mauro Aragoni e coinvolge anche gli attori Guido Caprino, Travis Fimmel e Aidan Gillen.

La star di Preacher Dominic Cooper e Douglas Booth, visto invece nel film di Netflix The Dirt, saranno i protagonisti di That Dirty Black Bag, serie drammatica dell'italiano Mauro Aragoni che trae ispirazione e allo stesso tempo omaggia il genere tanto in voga negli anni '60 e '70 dello spaghetti western.

La trama e il cast di That Dirty Black Bag

Scritta da Aragoni con Silvia Ebreul, Marcello Izzo e Fabio Paladini, e da lui diretta con Brian O'Malley, That Dirty Black Bag racconta lo scontro lungo otto giorni tra Arthur McCoy (Cooper), uno sceriffo incorruttibile e con un passato travagliato, e Red Bell (Booth), un famigerato e solitario cacciatore di taglie che è solito decapitare le sue vittime e ficcare le loro teste in uno sporco sacco nero, perché "Le teste pesano meno dei loro corpi". Girata tra Italia, Spagna e Marocco, la serie - una storia di cacciatori di taglie, banditi, sanguinose vendette e anime solitarie spinte da grandi passioni - catturerà la leggendaria ironia del western all'italiana e rivoluzionerà il genere in chiave moderna per attrarre il pubblico più giovane.

Il resto del notevole cast include Niv Sultan (Teheran), Guido Caprino (Il miracolo), Christian Cooke (Magic City), Paterson Joseph (The Leftovers), Rose Williams (Sanditon), Zoe Boyle (Downton Abbey), Ivan Shaw (Insecure), Eugene Brave Rock (Wonder Woman 1984), Anna Chancellor (Pennyworth), Aidan Gillen (Il Trono di Spade) e Travis Fimmel (Vikings).