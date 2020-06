Doctor Who: La pandemia non rovinerà il Natale del Dottore

News Serie TV

Lo conferma l'attrice Mandip Gill. Nel frattempo, la serie torna in Italia con la stagione 12 in prima visione.

Mentre l'immediato futuro di molte serie tv continua ad essere messo in dubbio dalla pandemia di Coronavirus, i fan di Doctor Who preoccupati che l'annuale appuntamento con lo speciale natalizio possa saltare a causa dell'emergenza avranno modo di tirare finalmente un sospiro di sollievo, perché l'attrice Mandip Gill ha confermato in un'intervista con Entertainment Weekly che l'episodio di quest'anno, intitolato Revolution of the Daleks, è stato già girato.

"Posso confermarlo" ha detto Gill, che nella popolare serie di fantascienza britannica interpreta dal 2018 Yasmin Khan, uno dei compagni del Dottore di Jodie Whittaker. "Ci sarà un episodio festivo. Siamo stati piuttosto fortunati a farlo, quindi sarà elettrizzante".

Per ora dello speciale sappiamo soltanto quanto era stato anticipato dallo showrunner Chris Chibnall l'ultima volta che ne aveva parlato, subito dopo il clamoroso finale della stagione 12 (in Italia in onda per la prima volta dal 14 giugno tutti i giorni nel pomeriggio di Rai 4): "Non possiamo lasciare il Dottore lì! Con quel cliffhanger! Beh, l'abbiamo fatto. Ma state tranquilli, il Dottore e i suoi amici torneranno con un lungo speciale auto-conclusivo tra Natale e Capodanno... Ci saranno i Dalek. Sarà uno sterminio. Brividi, risate, lacrime. Sapete, il solito. Ci vediamo alla fine dell'anno".