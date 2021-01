Doctor Who: John Bishop sarà il nuovo Compagno del Dottore nella stagione 13

News Serie TV

Dopo lo speciale Revolution of the Daleks, la serie di fantascienza tornerà in tv entro la fine del 2021.

Revolution of the Daleks, l'ultimo speciale di fine/inizio anno di Doctor Who, ha visto il tredicesimo Dottore interpretato da Jodie Whittaker e gli affezionati frequentatori del Whoniverse dire addio a due figure ricorrenti delle recenti avventure del Signore del Tempo, i compagni Graham O'Brien e Ryan Sinclair, interpretati da Bradley Walsh e Tosin Cole rispettivamente. Ha visto anche la popolare serie di fantascienza dare il benvenuto a un nuovo personaggio, Dan, interpretato dal comico ed ex calciatore inglese John Bishop (Skins), che dalla prossima, tredicesima stagione affiancherà la protagonista e la confermata Mandip Gill, la quale riprenderà il ruolo di Yasmin Khan. Dan, che sembra pronto per essere il nuovo Compagno di Tredici, ha fatto il suo debutto in una breve sequenza che potete vedere qui di seguito.

Doctor Who dà il benvenuto a John Bishop

Del suo Dan sappiamo che più sarà coinvolto nelle avventure del Dottore più si renderà conto che nell'universo, o meglio, negli universi c'è più di quanto potrebbe mai credere. Viaggiando nel tempo e nello spazio con Tredici e Yaz, Dan dovrà affrontare malvagie razze aliene oltre ai suoi incubi peggiori. In un comunicato, lo showrunner Chris Chibnall ha dichiarato: "È tempo per il prossimo capitolo di Doctor Who, e inizia con un uomo di nome Dan. Oh, abbiamo dovuto mantenere questo segreto per molto, molto tempo. Le nostre conversazioni con John sono iniziate ben prima della pandemia. Il personaggio di Dan è stato creato apporta per lui ed è una gioia averlo a bordo del TARDIS".

La stagione 13 di Doctor Who è attesa in tv, nel Regno Unito, più tardi quest'anno. La risposta di Bishop è stata: "Se potessi dire al me stesso più giovane che un giorno mi sarebbe stato chiesto di salire a bordo del TARDIS, non ci avrei mai creduto. È un sogno che diventa realtà entrare a far parte di Doctor Who e non potrei desiderare una compagnia migliore di Jodie e Mandip".