Doctor Who: Jodie Whittaker fuori dalla serie dopo la stagione 13?

L'indiscrezione, riportata dai tabloid inglesi, non viene per ora commentata da BBC.

Nessun Dottore dura per sempre, questo i fan di Doctor Who lo sanno bene. Tuttavia, nelle scorse ore ha suscitato un notevole clamore l'indiscrezione del The Mirror secondo cui Jodie Whittaker, la tredicesima ad attraversare le porte del TARDIS dal 1963 a oggi, avrebbe informato i produttori della popolare serie di fantascienza di BBC di non voler andare oltre la prossima, tredicesima stagione.

"Viene tutto sottaciuto, ma sul set si sa che Jodie sta per andarsene e che ci si sta preparando per una [nuova] rigenerazione", ha riferito una fonte al tabloid britannico. "La sua partenza è top secret ma a un certo punto nei prossimi mesi sarà girato l'arrivo del quattordicesimo Dottore. È davvero elettrizzante".

Se l'indiscrezione fosse vera, Whittaker, la prima donna a interpretare il Signore del Tempo, saluterebbe il pubblico di Doctor Who dopo tre stagioni, esattamente quanto sono durati sei dei sette suoi ultimi predecessori. Contattata per un chiarimento, BBC ha detto di non voler commentare alcuna speculazione sul futuro di Jodie nello show, lasciando la verità al tempo. Dopo lo speciale di inizio anno, che ha segnato l'uscita di scena di due compagni del Dottore - Ryan e Graham, interpretati da Bradley Walsh e Tosin Cole - la serie tornerà in tv con la stagione 13 più tardi quest'anno.