Doctor Who: Christopher Eccleston riprende il ruolo del Dottore dopo 15 anni

BBC mostra inoltre il trailer dello speciale animato The Faceless Ones.

Ritorno al passato per la popolare serie di fantascienza Doctor Who. Christopher Eccleston, il primo della più recente generazione di Dottori ad aver attraversato le porte del TARDIS, riprenderà l'iconico ruolo in Doctor Who: The Ninth Doctor Adventures, una sorta di spin-off che non si potrà vedere ma si potrà ascoltare; un'altra genialata concepita ai tempi del Coronavirus. Non l'unica, tra l'altro.

Com'è nata Doctor Who: The Ninth Doctor Adventures

Si tratta di fatto di una serie audio disponibile prossimamente, come annuncia il teaser trailer che vi mostriamo qui di seguito. "Dopo 15 anni, sarà emozionante fare nuovamente visita al mondo del nono Dottore, riportando in vita un personaggio che amo interpretare", ha dichiarato Eccleston in un comunicato. L'idea, a dire il vero, è nata prima della pandemia, quando l'attore ebbe una conversazione con Jason Haigh-Ellery, il presidente di Big Finish, una società britannica che produce libri e opere audio basate principalmente su proprietà sci-fi di culto, inclusa Doctor Who con decine di serie già rilasciate. "Parlai per la prima volta con Christopher di riprendere il ruolo del Dottore alla convention Gallifrey One a febbraio", ha raccontato Haigh-Ellery. "Disse che lo diverte incontrare i fan e che lo rende felice sapere che il suo Dottore è ricordato con tanto affetto. Disse che era disponibile a discutere di un progetto con Big Finish. Poi è scoppiata la pandemia e le cose sono andate avanti sia velocemente che molto lentamente. Negli ultimi mesi ne abbiamo parlato e ci siamo scambiati delle idee. Sono davvero felice che Christopher abbia deciso di tornare a interpretare il ruolo per noi ed entusiasta di accoglierlo nella famiglia Big Finish mentre scopriamo le nuove avventure del nono Dottore".

I precedenti di Christopher Eccleston e i prossimi appuntamenti con Doctor Who

Eccleston è stato il primo attore a interpretare il Signore del Tempo nel revival di Doctor Who voluto da BBC nell'ormai lontano 2005, quasi una decina di anni dopo l'ultima interazione. Un'avventura intensa ma fugace la sua: lasciò la serie dopo una sola stagione, sostituto da David Tennant. Da allora, il Dottore si è rigenerato altre tre volte, passando da Matt Smith a Peter Capaldi all'attuale Jodie Whittaker, prima donna a interpretare il ruolo.

Nel frattempo, in attesa del ritorno in tv della serie questo Natale con un nuovo speciale, BBC sta preparando The Faceless Ones, uno speciale animato che riporterà alla vita l'omonima macrostoria narrata in diversi episodi perduti della per noi inedita quarta stagione, quando il Dottore aveva il volto di Patrick Troughton. In onda nel Regno Unito in due parti il 7 e 8 ottobre, The Faceless Ones, di cui qui di seguito mostriamo il trailer, vede il Dottore e i suoi compagni affrontare dei sinistri ladri d'identità alieni noti come Camaleonti (Chameleons nella versione originale). Dei sei episodi prodotti nel 1967, solo due sono arrivati ai giorni nostri, mentre dei restanti sono rimasti solo alcuni frammenti e qualche fotografia, oltre alle registrazioni della colonna sonora.