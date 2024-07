Doctor Who: Annunciato lo spin-off War Between Land and Sea con Gugu Mbatha-Raw e Russell Tovey

News Serie TV

Dal San Diego Comic-Con arriva anche un'anteprima del prossimo speciale natalizio, intitolato Joy to the World e con Nicola Coughlan: ecco tutte le ultime notizie su Doctor Who.

Il nuovo Whoniverse diventa sempre più grande. Durante il Comic-Con di San Diego Disney Branded Television e BBC hanno annunciato ufficialmente The War Between the Land and the Sea, uno spin-off in cinque parti di Doctor Who che avrà come protagonisti Russell Tovey (Quantico, Years and Years) e Gugu Mbatha-Raw (Loki, Surface) insieme ai veterani del franchise Jemma Redgrave (nel ruolo di Kate Lethbridge-Stewart) e Alexander Devrient (nel ruolo del colonnello Ibrahim). Nel corso del panel dedicato alla longeva serie di fantascienza, inoltre, Nicola Coughlan, collegata da remoto, ha lanciato un'anteprima del prossimo speciale natalizio in cui reciterà accanto all'attuale Dottore interpretato da Ncuti Gatwa. Guardatela qui sotto.

The War Between the Land and the Sea: Cosa sappiamo dello spin-off di Doctor Who

Questa la primissima sinossi ufficiale di The War Between the Land and the Sea: quando una specie antica e temibile emerge dall'oceano, rivelandosi in modo drammatico all'umanità, si innesca una crisi internazionale. Con l'intera popolazione a rischio, UNIT entra in azione mentre la terra e il mare dichiarano guerra". La serie segnerà il ritorno dei Sea Devils, classici cattivi della serie originale fin dal 1972 e protagonisti anche di uno speciale del 2022 che si intitolava proprio Legend of the Sea Devils.

L'attuale showrunner di Doctor Who, Russel T Davies, ha creato lo spin-off, scrivendolo insieme a Pete McTighe (A Discovery of Witches). Davies ha tenuto a precisare che Mbatha-Raw e Tovey non interpretano gli stessi ruoli che avevano già ricoperto nel franchise (la prima la sorella di Martha Jons, Letitia detta Tish, in un arco di episodi nel 2007, il secondo con un ruolo da guest star nel 2008).

"Sono così fortunato a lavorare con un cast così magnifico. E questa è una serie enorme, grossa ed emozionante che scuoterà il Whoniverse dalle fondamenta", ha detto Davies in una dichiarazione. "Quando il Dottore non è in città, l'intera umanità è nei guai", ha aggiunto. Le riprese di The War Between the Land and the Sea inizieranno ad agosto, con Dylan Holmes-Williams (già regista di di Doctor Who) dietro la macchina da presa. Arriverà prossimamente su BBC e, fuori dal Regno Unito, su Disney+.

Doctor Who: I dettagli dello speciale natalizio con Nicola Coughlan

In Joy to the World, questo il titolo dello speciale natalizio di quest'anno di Doctor Who, la star di Bridgerton interpreta la protagonista Joy, "una donna determinata la cui vita cambia per sempre quando incontra il Dottore", ha anticipato Coughlan. Si sa poco altro sulla trama, anche se l'anteprima offre scorci della Manchester del 1940, dell'Italia del 1962, del Monte Everest del 1953 e poi della Londra dei giorni nostri, dove vediamo il personaggio di Coughlan per la prima volta. "Nicola è meravigliosa, vi spezzerà il cuore", ha recentemente condiviso l'ex showrunner di Doctor Who Steven Moffat, autore di Joy to the World. L'appuntamento con lo speciale è fissato per il 25 dicembre su Disney+.