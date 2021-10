Doctor Who 13: Il nuovo teaser trailer dell'ultima stagione con Jodie Whittaker

News Serie TV

La serie di fantascienza tornerà con un "evento speciale" lungo sei episodi, prima della nuova rigenerazione del Dottore.

L'attesa sta per finire. I fan di Doctor Who potranno mettere gli occhi sulla tredicesima stagione, l'ultima per la protagonista Jodie Whittaker, a partire da domenica 31 ottobre. Per ora solo nel Regno Unito e negli Stati Uniti. L'annuncio di BBC è arrivato in occasione del Comic-Con di New York, dove la rete ha mostrato anche un nuovo teaser trailer di un ciclo lungo solo sei episodi che è stato intitolato Flux, perché vedrà il Dottore e gli altri fare i conti con una minaccia - il Flusso, appunto.

Doctor Who: Flux, la richiesta d'aiuto del Dottore

"Mi senti? Ascolta attentamente. Non abbiamo molto tempo. Il Flusso sta arrivando", dice una Tredici piuttosto agitata nella clip. La sentiamo aggiungere che la nuova minaccia porta con sé una sfilza di storici nemici, come i Sontaran e gli Angeli Piangenti, oltre ad alcune creature conosciute come "Ravages" e altri cattivi da tutto l'universo. "Questa è la battaglia della nostra vita", avverte poi il Signore del Tempo prima di essere richiamato dai suoi compagni.

Nella tredicesima stagione, fa sapere la trama ufficiale, il Dottore metterà in dubbio il suo intero passato. Durante la sua ricerca di risposte, vedremo salire sul TARDIS un nuovo Compagno, un incredulo Dan Lewis, interpretato dall'attore e comico John Bishop (Skins). Farà la sua comparsa anche Jacob Anderson (Il Trono di Spade), nei panni di Vinder, che unirà le forze col Dottore in quella che viene descritta come "la sua più grande avventura di sempre".

Addio, Tredici

Come detto, Flux sarà anche l'ultima volta di Whittaker al centro dello schermo di Doctor Who. Negli istanti finali di questo "evento speciale", o direttamente negli episodi speciali che lo seguiranno, i fan assisteranno alla quattordicesima rigenerazione del Dottore. Nessuna indiscrezione su chi prenderà il suo posto è trapelata al momento. Sappiamo invece che con Whittaker saluterà il pubblico della serie anche lo showrunner Chris Chibnall, sostituito da Russell T Davies, colui che nel 2005 prese in mano le redini del franchise di successo dandogli nuova vita nei modi e nelle forme che abbiamo conosciuto e apprezzato negli ultimi anni. Un ritorno che coinciderà con il 60° anniversario della serie e che si prolungherà oltre questa ricorrenza.