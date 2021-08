Disney+ ordina la serie Nautilus, basata su Ventimila leghe sotto i mari

News Serie TV

Prodotti dalle britanniche Moonriver TV e Seven Stories, il drama live-action rivelerà le origini del Capitano Nemo e del suo leggendario sottomarino.

È proprio vero, come scriveva Italo Calvino, che i classici non finiscono mai di dire quello che hanno da dire. Lo testimonia l'ultima serie ordinata da Disney+, Nautilus, che fornirà una nuova interpretazione di uno dei romanzi d'avventura e di fantascienza più famosi della letteratura mondiale, Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne. Annunciata in occasione dell'Edinburgh TV Festival, la serie live-action di 10 episodi rivelerà la storia mai raccontata prima delle origini del personaggio più iconico di Verne, il Capitano Nemo, e del suo leggendario sottomarino, il Nautilus.

La trama e i primi dettagli di Nautilus

Prodotta in collaborazione con due società britanniche, Moonriver TV e Seven Stories, Nautilus racconterà per la prima volta la storia di Verne dal punto di vista di Nemo: un principe indiano derubato del suo diritto di nascita e della sua famiglia, prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali, un uomo deciso a vendicarsi di coloro che gli hanno portato via tutto. Ma una volta che Nemo salpa con il suo equipaggio improvvisato a bordo del maestoso Nautilus, non solo combatte contro il suo nemico, ma scopre anche un magico mondo sottomarino, impara a prendere il suo posto come capo dell’equipaggio e vive un’avventura indimenticabile sotto il mare.

Nautilus reimmagina il racconto classico di Verne - pubblicato nel lontano 1871 - per le nuove generazioni, basandosi sulla lunga tradizione di Walt Disney con questa storia, iniziata con il film originale del 1954, 20.000 leghe sotto i mari con James Mason e Kirk Douglas - disponibile in streaming su Disney+ in Italia - e servita come ispirazione per le sue prime attrazioni del parco a tema. La serie è sviluppata e co-prodotta da Xavier Marchand di Moonriver TV e Anand Tucker di Seven Stories, mentre James Dormer (Beowulf: Return to the Shieldlands) è sceneggiatore e produttore esecutivo e Johanna Devereaux è produttrice esecutiva per Disney. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2022.

Le dichiarazioni di Disney+

“La storia di Jules Verne è un classico amato in tutto il mondo. È un enorme privilegio riportare in vita il Nautilus e il suo equipaggio in un modo così audace ed emozionante, con un team diversificato di talenti creativi e di personaggi sullo schermo. La serie sarà mozzafiato, ricca di azione e di divertimento”, ha dichiarato in un comunicato Johanna Devereaux, Director of Scripted Original Content.

James Dormer, sceneggiatore ed executive producer, ha aggiunto: “È un piacere e un privilegio far parte dell’incredibile squadra che si sta riunendo per raccontare questa travolgente avventura, e farlo con Disney+. Mi sono innamorato dell’idea di poter raccontare la storia di Nemo e del Nautilus dal momento in cui Xav e Anand me l’hanno presentata; trovo che sia più rilevante oggi di quando Verne la concepì per la prima volta centocinquant’anni fa”.

I produttori Xavier Marchand e Anand Tucker hanno dichiarato: “L’immaginazione di Jules Verne ha trasportato milioni di lettori in viaggi magici, misteriosi e mozzafiato nei suoi meravigliosi romanzi, mescolando un’azione travolgente con maestose meraviglie naturali, oltre a una profetica comprensione della scienza. I personaggi di Verne sono grandi anticonformisti, nessuno più dell’iconico antieroe e genio lungimirante Capitano Nemo. Con Disney+, siamo davvero entusiasti di presentare gli incredibili mondi di questo grande narratore a una generazione tutta nuova, seguendo Nemo e il suo equipaggio in emozionanti avventure sotto le onde del mare”.

L'impegno di Disney+ nelle produzioni europee

L'ordine di Nautilus rientra nella mission dichiarata da Disney+ di ideare, sviluppare e creare contenuti con società di produzione europee, con l’ambizione di realizzare 50 produzioni in Europa entro il 2024. Dopo aver annunciato 13 nuovi titoli dal Regno Unito, Francia, Germania ,Italia e Paesi Bassi all'inizio del 2021, oltre a una nuova serie senza sceneggiatura con David Beckham, la piattaforma è ormai vicina già al raggiungimento di un terzo di questo obiettivo.