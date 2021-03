Disney+, le Serie TV in streaming ad aprile 2021

News Serie TV

Arrivano la miniserie Narciso Nero, con una delle ultime esibizioni di Diana Rigg, il dramedy con John Stamos Cambio di direzione.

Il valore aggiunto di Star, la nuova area nell'offerta di Disney+ riservata ai più grandi, continuerà a mostrarsi con forza ad aprile, giustificando eventualmente il recente aumento di prezzo. In aggiunta alle tantissime serie già in programmazione, tra le quali non possiamo non ricordare il fenomeno della stagione Big Sky, nelle prossime settimane arriveranno piccole e grandi gioie come Narciso Nero, adattamento dell'omonimo romanzo di Rumer Godden su un palazzo in cima a una scogliera che nasconde oscuri segreti e sui tentativi di alcune giovani suore di liberarlo dai suoi ricordi infelici, e Grown-ish, spin-off della black comedy di successo Black-ish (anch'essa disponibile su Disney+) incentrato su Zoey Johnson e sul suo esilarante viaggio verso l'età adulta al college.

Senza soluzione di continuità, proseguono le folli avventure degli alieni Korvo, Yumyulack, Terry e Jesse nella seconda stagione della serie animata Solar Opposites, creata dallo stesso Justin Roiland di Rick and Morty, mentre il veterano dello schermo John Stamos (Gli amici di papà, ER) è il protagonista di Cambio di direzione, dramedy di David E. Kelley (Big Sky, The Undoing) su un allenatore di basket di una squadra universitaria che, dopo essere stato licenziato, si ritrova a lavorare come coach in un prestigioso liceo privato femminile. Tra i grandi recuperi segnaliamo invece il procedurale di culto Criminal Minds, già pronto a tornare con un revival dopo il finale di un anno fa, e Bob's Burgers, un'altra serie animata, una delle più brillanti degli ultimi anni.

Disney+, Serie TV in streaming ad aprile 2021

Serie TV in esclusiva

Solar Opposites , Stagione 2 (9 aprile)

, Stagione 2 (9 aprile) Cambio di direzione , Stagione 1 (16 aprile)

, Stagione 1 (16 aprile) Narciso Nero , Miniserie (16 aprile)

, Miniserie (16 aprile) Grown-ish, Stagioni 1-2 (23 aprile)

Altre Serie TV

Criminal Minds , Stagioni 1-14 (2 aprile)

, Stagioni 1-14 (2 aprile) Bob's Burgers , Stagioni 1-9 (9 aprile)

, Stagioni 1-9 (9 aprile) Fosse/Verdon, Miniserie (16 aprile)

Per i più piccoli

Mira, Royal Detective, Stagione 1 (2 aprile)

Proseguono