Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2021

News Serie TV

Ad agosto in streaming sulla piattaforma l'ultima stagione di The Walking Dead e le novità What If...? e Only Murders in the Building.

Sarà un agosto terrificante, e non perché ci saremo lasciati le vacanze alle spalle. Gli zombie di The Walking Dead arriveranno su Disney+ con i primi otto episodi della stagione 11, in contemporanea con gli Stati Uniti. L'inizio della fine, perché per la popolare serie tv quella che sta per cominciare sarà la stagione finale. L'ultima possibilità per i sopravvissuti di trovare un posto sicuro in mezzo all'apocalisse. Sfinita e affamata dopo l'ennesima carneficina, la comunità di Alexandria dovrà trovare le ultime forze per proteggere i propri figli, a ogni costo. E la salvezza potrebbe arrivare da un nuovo salvatore e da una nuova alleanza. Dopo il successo di WandaVision e Loki, sul servizio di video in streaming debutterà una nuova serie Marvel. What If...? è un'antologia animata che re-immagina gli eventi più famosi del Marvel Cinematic Universe. Le versioni cartoonesche dei celebri eroi della Casa delle Idee - inclusi Tony Stark, Peggy Carter, Thor, Bruce Banner/Hulk, Bucky Barnes, Doctor Strange e Loki - sono doppiate dagli stessi attori che li interpretano sullo schermo, per dieci storie che osano chiede: cosa sarebbe successo nell'MCU se i suoi momenti chiave non fossero andati come nella continuity ufficiale?

What If...?: Trailer Italiano Ufficiale: What If...?: Trailer Italiano Ufficiale della Serie Marvel di Disney + - HD

Da non perdere poi Only Murders in the Building, comedy con il formidabile trio formato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei panni di tre estranei che, equamente ossessionati dalle storie crime, si ritrovano improvvisamente coinvolti in un delitto all'interno del loro condominio nell'Upper West Side. Inoltre, torneranno con la seconda stagione Godfather of Harlem, con Forest Whitaker nel ruolo del noto gangster Bumpy Johnson, in lotta contro le famiglie criminali di New York per il controllo della redditizia tratta che dalla Francia fa arrivare l'eroina in città, ed Elena, diventerò presidente, serie per ragazzi nella quale una giovane americana di origini cubane affronta gli alti e bassi della scuola media mentre percorre il lungo cammino che la porterà alla presidenza degli Stati Uniti. Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, Serie TV in streaming ad agosto 2021

Serie TV in prima visione

Corto Circuito , Stagione 2 (4 agosto)

, Stagione 2 (4 agosto) What If...? , Stagione 1 (11 agosto)

, Stagione 1 (11 agosto) Elena, diventerò presidente , Stagione 2 (18 agosto)

, Stagione 2 (18 agosto) Godfather of Harlem , Stagione 2 (18 agosto)

, Stagione 2 (18 agosto) The Walking Dead , Stagione 11A (23 agosto)

, Stagione 11A (23 agosto) Only Murders in the Building, Stagione 1 (31 agosto)

Altre Serie TV

Docuserie

Marvel Studios: Legends , Episodio 10-12 (4 agosto)

, Episodio 10-12 (4 agosto) Vita da cucciolo (18 agosto)

(18 agosto) Disney Gallery - Star Wars: The Mandalorian , Making of Season 2 Finale (25 agosto)

, Making of Season 2 Finale (25 agosto) McCartney 3, 2, 1 (25 agosto)

Proseguono