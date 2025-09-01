Disney+, le Serie TV in streaming a settembre 2025

News Serie TV

Da non perdere in streaming a settembre su Disney+ la stagione 5 di Only Murders in the Building, la nuova comedy Chad Powers con Glen Powell e tante serie animate.

La fine dell'estate, come di consueto, porta un nuovo mistero all'attenzione di Charles, Oliver e Mabel, i protagonisti della pluripremiata Only Murders in the Building. Nella quinta stagione del dramedy, una delle novità disponibili in streaming su Disney+ a settembre, i tre si interrogheranno sulla morte in circostanze sospette del loro amato portiere Lester, rifiutandosi di credere che si sia trattato di un incidente. La loro indagine li condurrà negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove scopriranno una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell'Arconia. I tre si accorgeranno di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose. Se avete amato Mrs. Doubtfire, non perdete Chad Powers, con Glen Powell (anche co-ideatore della comedy) nei panni di un ex quarterback arrogante e narcisista che, dopo aver distrutto la sua promettente carriera nel football universitario con il suo pessimo comportamento durante una finale di campionato, si traveste da Chad Powers, un giocatore affabile e di talento, per unirsi a una squadra in difficoltà e rivivere i suoi sogni.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/only-murders-in-the-building/3281/video/?vid=47746" title="Trailer ITA: Stagione 5: Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short - HD">Trailer ITA: Stagione 5: Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short - HD</a>

Spazio poi all'animazione con tre prime visioni. Nella stagione 10 di Futurama, Bender scatenerà la sua furia fuori controllo, un vulcano sarà sul punto di esplodere, Fry affronterà un rivale per l'amore di Leela e il Dott. Zoidberg salirà in cielo. LEGO Star Wars: Rebuild Galaxy - Pieces of the Past prosegue la storia iniziata lo scorso anno con LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy. Una nuova minaccia si erge nella galassia, così Sig e Dev Greebling devono unire i loro poteri di Costruzione della Forza e Demolizione Sith per fermarla. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, viaggeranno negli angoli più remoti della storia di LEGO Star Wars, scoprendo pezzi di tutte le galassie precedenti. Da non perdere anche Marvel Zombies, ambientata nella timeline alternativa dell'omonimo episodio di What If...? in cui un virus ha trasformato la popolazione mondiale - inclusi gli Avengers - in zombie. Segnaliamo inoltre lo spy drama coreano Tempest, nel quale un'ex diplomatica e ambasciatrice alle Nazioni Unite è costretta a tornare in azione dopo un attentato ai danni di un candidato alla presidenza della Corea del Sud, accusato di essere una spia nordcoreana. L'indagine la porterà a scoprire una rete di segreti di stato, complotti e verità scomode che arrivano fino alla Casa Bianca.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/futurama/273/video/?vid=47806" title="Futurama 10: Stagione 10: Il Trailer Ufficiale - HD">Futurama 10: Stagione 10: Il Trailer Ufficiale - HD</a>

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a settembre 2025

Serie TV in prima visione

Only Murders in the Building , Stagione 5 (9 settembre, ogni martedì)

, Stagione 5 (9 settembre, ogni martedì) Tempest , Stagione 1 (10 settembre, ogni mercoledì)

, Stagione 1 (10 settembre, ogni mercoledì) Futurama , Stagione 10 (16 settembre)

, Stagione 10 (16 settembre) Elettrico essere in fiore , Stagione 1 (17 settembre)

, Stagione 1 (17 settembre) Marvel Zombies , Miniserie (24 settembre)

, Miniserie (24 settembre) The Lowdown , Stagione 1 (24 settembre, ogni mercoledì)

, Stagione 1 (24 settembre, ogni mercoledì) Chad Powers, Stagione 1 (30 settembre, ogni martedì)

Altre Serie TV

Downton Abbey , Stagioni 1-6 (1 settembre)

, Stagioni 1-6 (1 settembre) Superstore, Stagini 1-6 (1 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

Italia's Got Talent , Stagione 14 (5 settembre, ogni venerdì)

Gli omicidi di Breslavia , Stagione 1 (12 settembre)

, Stagione 1 (12 settembre) Love Thy Nader , Stagione 1 (24 settembre)

, Stagione 1 (24 settembre) Sneaker Wars: Adidas v Puma (24 settembre)

(24 settembre) Project Runway , Stagione 21 (26 settembre)

, Stagione 21 (26 settembre) Morte nell'Appartamento 603: Cos'è successo a Ellen Greenberg? (29 settembre)

Per i più piccoli

LEGO Star Wars: Rebuild Galaxy - Pieces of the Past, Miniserie (19 settembre)

