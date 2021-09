Disney+, le Serie TV in streaming a ottobre 2021

News Serie TV

Questo mese arrivano la stagione 10 di American Horror Story e le novità Just Beyond e Reservation Dogs.

Mostri marini e alieni. A ottobre, l'horror di qualità sarà ancora di casa a Disney+ con l'attesissima nuova stagione della regina incontrastata del genere nell'ultimo decennio American Horror Story. I veterani della serie antologica Evan Peters e Sarah Paulson tornano in un ciclo dal titolo Double Feature che racconta due storie diverse ma in qualche modo intrecciate, una ambientata vicino al mare e l'altra vicino alla spiaggia. Si comincia con uno scrittore in difficolta che, trasferitosi con la sua famiglia in un'isolata località balneare nel Massachusetts, inizia a fare i conti con le strane e terrificanti creature che infestano questo luogo e con diversi altri eventi inquietanti. Ispirata ai racconti di R.L. Stine, Just Beyond è una serie antologica che narra le storie sorprendenti e suggestive di una realtà che va appena oltre quella che conosciamo, un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

Da non perdere Reservation Dogs, ultima fatica del premio Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit). La comedy segue quattro adolescenti indigeni delle zone rurali dell'Oklahoma mentre compiono e combatto piccoli crimini nel tentativo di raggiungere l'esotica, misteriosa e lontana California. Mai trasmessa in Italia, la fortunata comedy di e con Pamela Adlon Better Things, co-ideata da Louis C.K., arriva finalmente con la stagione che introduce la storia di Sam Fox, un'attrice single che lavora instancabilmente mentre cresce tre figlie a Los Angeles e allo stesso tempo si occupa della madre, un'espatriata inglese che vive dall'altra parte della strada. Sam è imperfetta e amorevole, a volte forse troppo, e sta "solo" cercando di guadagnarsi da vivere, gestire la vita delle sue figlie, divertirsi con uno o due amici e ogni tanto provare a ritagliarsi un po' di tempo per se stessa. Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.



Disney+, le Serie TV in streaming a ottobre 2021

Serie TV in prima visione

Better Things , Stagione 1 (6 ottobre)

, Stagione 1 (6 ottobre) War of the Worlds , Stagione 2 (6 ottobre)

, Stagione 2 (6 ottobre) Just Beyond , Stagione 1 (13 ottobre)

, Stagione 1 (13 ottobre) Reservation Dogs , Stagione 1 (13 ottobre)

, Stagione 1 (13 ottobre) American Horror Story , Stagione 10 (20 ottobre)

, Stagione 10 (20 ottobre) I segreti di Sulphur Springs , Stagione 1 (20 ottobre)

, Stagione 1 (20 ottobre) Mr. Inbetween, Stagione 1 (27 ottobre)

Altre Serie TV

Per i più piccoli

Spidey e i suoi fantastici amici , Stagione 1 (6 ottobre)

, Stagione 1 (6 ottobre) The Chicken Squad, Stagione 1 (13 ottobre)

Docuserie

Europa: Le meraviglie dall'alto , Stagione 1 (6 ottobre)

, Stagione 1 (6 ottobre) La vita per le stelle (6 ottobre)

(6 ottobre) Underworld, Inc., Stagione 1 (20 ottobre)

Proseguono