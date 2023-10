Disney+, le Serie TV in streaming a novembre 2023

News Serie TV

A novembre arrivano le nuove stagioni di American Horror Story e Nuovo Santa Clause cercasi e la miniserie mystery A Murder at the End of the World.

Cos'è novembre se non un mese bloccato tra Halloween e Natale? Su Disney+, gli appassionati di Serie TV potranno crogiolarsi ancora un po' nelle tetre atmosfere dell'una e, allo stesso tempo, iniziare a respirare tutto il candore dell'altra. Come? Rispettivamente con i nuovi episodi di American Horror Story e Nuovo Santa Clause cercasi. Nella prima parte della stagione 12 della serie horror antologica, intitolata Delicate, Emma Roberts interpreta Anna Victoria Alcott, un'attrice la quale non desidera altro che mettere su famiglia. Dopo molteplici tentativi falliti di fecondazione assistita, Anna pensa di essere finalmente incinta, ma ha un aborto spontaneo. Questo, almeno, è ciò che sostiene il suo medico. Anna sente invece che il bambino si muove ancora dentro di lei. Dunque, cosa le sta succedendo? Nel cast anche la diva dei reality Kim Kardashian e Cara Delevingne. Nella stagione 2 della comedy natalizia con Tim Allen, Scott continua ad affrontare un mondo in continua evoluzione con l'obiettivo di mantenere vivo lo spirito del Natale. Dopo che i suoi piani di pensionamento sono andati in fumo perché non è riuscito a trovare un degno sostituto, Scott si concentra sull'addestramento del figlio Cal affinché alla fine subentri nell'"azienda di famiglia" come nuovo Babbo Natale. Ma c'è un ostacolo: Magnus Antas (Eric Stonestreet, Modern Family), convinto di essere il legittimo Babbo Natale e per questo determinato a prendere il posto che gli spetta.

Da non perdere anche A Murder at the End of the World. La miniserie con la Emma Corrin di The Crown ruota attorno a un'investigatrice dilettante della Generazione Z e un'hacker esperta di tecnologie che, insieme ad altri otto ospiti, è stata invitata da un miliardario solitario (Clive Owen) a partecipare a un ritiro in un luogo remoto e affascinante. Quando uno degli ospiti viene trovato morto, Darby deve usare tutte le sue abilità per dimostrare che si è trattato di un omicidio, contro una marea di interessi contrastanti e prima che l'assassino colpisca ancora. Tornano poi gli alieni della serie animata Solar Opposites, giunta alla quarta stagione. In quali esplosive dis-avventure si cacceranno questa volta Korvo, Terry, Yumyulack e Jesse? Molte e tutte divertenti, come la trasformazione di Terry in un essere umano e un'apocalisse invernale nella Bacheca. Infine, si conclude Reservation Dogs. Nella terza e ultima stagione dell'acclamato teen dramedy, i ragazzi, bloccati in California dopo aver realizzato il sogno del loro amico defunto, devono trovare la strada per tornare a casa, nel rurale Oklahoma. Ma non tutti sono alla stessa altezza del viaggio.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a novembre 2023

Serie TV in prima visione

Solar Opposites , Stagione 4 (1 novembre)

, Stagione 4 (1 novembre) Nuovo Santa Clause cercasi , Stagione 2 (8 novembre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (8 novembre, episodio settimanale) Papà su misura , Stagione 2 (8 novembre)

, Stagione 2 (8 novembre) Vigilante , Stagione 1 (8 novembre)

, Stagione 1 (8 novembre) A Murder at the End of the World , Miniserie (14 novembre, episodio settimanale)

, Miniserie (14 novembre, episodio settimanale) Doctor Who , Episodi speciali (25 novembre, episodio settimanale)

, Episodi speciali (25 novembre, episodio settimanale) Faraway Downs , Miniserie (26 novembre)

, Miniserie (26 novembre) American Horror Story , Stagione 12 Parte 1 (29 novembre)

, Stagione 12 Parte 1 (29 novembre) Rapina e fuga , Stagione 1 (29 novembre)

, Stagione 1 (29 novembre) Reservation Dogs , Stagione 3 (29 novembre)

, Stagione 3 (29 novembre) The Artful Dodger, Stagione 1 (29 novembre)

Docuserie e Intrattenimento

I segreti delle attrazioni Disney , Stagione 2 (1 novembre)

Marvel Studios: Legends , Stagione 2 Parte 5 (3 novembre)

, Stagione 2 Parte 5 (3 novembre) Brawn: Una storia impossibile di Formula 1 (15 novembre)

(15 novembre) Drive with Swizz Beatz , Stagione 1 (16 novembre)

, Stagione 1 (16 novembre) Marvel Studios: Assembled, The Making of Loki Season 2 (29 novembre)

Per i più piccoli

Star Wars: Young Jedi Adventures, Stagione 1 Parte 3 (8 novembre)

Proseguono