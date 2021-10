Disney+, le Serie TV in streaming a novembre 2021

News Serie TV

Questo mese arrivano la miniserie con Michael Keaton Dopesick e le nuove serie Marvel Hawkeye e Hit-Monkey.

A novembre, mese del compleanno di Disney+, le sorprese saranno tutte per gli abbonati e per i fan dei popolari franchise del servizio streaming che si uniranno alla festa. Sono numerosi i contenuti che il 12 novembre, in occasione del Disney+ Day, arriveranno sulla piattaforma. Per gli appassionati di Serie TV, l'appuntamento da non perdere è quello con Dopesick, uno sguardo ambizioso, straziante e avvincente sull'epicentro della battaglia americana contro la dipendenza da oppioidi. Il nominato all'Oscar Michael Keaton interpreta un medico travolto suo malgrado dal caso OxyContin, in una miniserie che parte da una comunità mineraria della Virginia sconvolta da diversi casi di dipendenza e passa dai vestiboli della DEA per arrivare a svelare l'opulenza e i segreti dei laboratori e dei dipartimenti marketing delle grandi case farmaceutiche newyorchesi, soffermandosi sulle esperienze delle famiglie colpite e degli eroi che cercano di combattere questa piaga sociale dell'America, la peggiore epidemia di droga nella storia del Paese.

A novembre arrivano anche due nuove serie Marvel, una live-action e l'altra animata. Hawkeye è l'attesissimo nuovo capitolo delle storie del Marvel Cinematic Universe, incentrato sul passaggio del testimone tra Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), la nuova Occhio di Falco, dopo i fatti di Avengers: Endgame. In una New York City addobbata a festa, Clint e questa giovane e abile arciera uniscono le forze per smascherare una cospirazione criminale. Hit-Monkey segue invece l'omonima scimmia delle nevi giapponese compiere la sua vendetta in giro per la malavita di Tokyo aiutata dal fantasma di un assassino americano. Tra le altre prime visioni, si segnalano la quinta stagione del medical drama The Resident, che parte con una storia tristissima con protagonisti l'infermiera Nic (Emily VanCamp) e suo marito Conrad (Matt Czuchry), solo da poco genitori. La nuova The Premise, ideata dal veterano di The Office B.J. Novak, è invece un'antologia che affronta argomenti etici senza tempo e in un'epoca senza precedenti, offrendo con umorismo e cuore storie tridimensionali guidate dai personaggi.

