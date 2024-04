Disney+, le Serie TV in streaming a maggio 2024

News Serie TV

In contemporanea con il Regno Unito, la nuova stagione di Doctor Who. Da non perdere anche i ritorni di Feud e Star Wars: Tales e la novità Shardlake.

Lo sottolinea la nuova campagna pubblicitaria: Disney+ ha tutto quello che ci si aspetta e anche "un altro lato della storia". In realtà, molti altri lati e storie per tutti i gusti: per le famiglie ma anche per gli appassionati di fantascienza, per chi ama le emozioni forti e per chi cerca narrazioni audaci. E cominciamo dalla più straordinaria di tutte. Grazie a un accordo con la britannica BBC, Disney+ diventa la casa lontano da casa di Doctor Who. La piattaforma propone in contemporanea i nuovi episodi della serie di culto al di fuori del Regno Unito, Italia inclusa, partendo dall'attesissima stagione 14, la prima per il nuovo Dottore interpretato dalla star di Sex Education Ncuti Gatwa. Lui e la sua nuova Compagna, Ruby Sunday, attraverseranno l'universo, viaggiando da pianeti lontani alla Londra degli anni '60. Fa un salto nel lontano passato, ma in questo caso dall'altra parte dell'oceano, anche la serie antologica Feud, la cui seconda stagione esplora con un cast stellare l'improvvisa rivalità tra l'acclamato scrittore statunitense Truman Capote e le donne più ricche e glamour della società newyorchese degli anni '70 che lui chiamava Cigni.

Chiaramente, non si può scindere il marchio Disney dall'animazione di qualità. In occasione dello Star Wars Day il 4 maggio, sulla piattaforma arriva un nuovo capitolo della serie antologica Star Wars: Tales, intitolato Tales of the Empire. La seconda stagione è descritta come un viaggio in 6 episodi nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade differenti in epoche diverse. I fan della Pixar saranno entusiasti di ritrovare la divertente compagnia di Tylor Tuskmon e di mostri leggendari come Mike Wazowski e James P. Sullivan nella seconda stagione di Monsters & Co. La serie - Lavori in corso! Torna inoltre la serie animata per un pubblico adulto The Great North, con i nuovi episodi della stagione 4. Shardlake è invece un mystery crime drama ambientato nell'Inghilterra del XVI secolo, all'epoca dei Tudor. Matthew Shardlake è un avvocato con un acuto senso della giustizia e uno dei pochi uomini onesti in un mondo afflitto da intrighi e complotti. La sua vita è stravolta quando il potente alleato di Enrico VIII, Thomas Cromwell (il veterano dello schermo Sean Bean), lo incarica di indagare sull'omicidio di uno dei suoi commissari avvenuto in un monastero nella remota cittadina di Scarnsea.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a maggio 2024

Serie TV in prima visione

Shardlake , Stagione 1 (1 maggio)

, Stagione 1 (1 maggio) The Great North , Stagione 4 (1 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 4 (1 maggio, episodio settimanale) Star Wars: Tales , Stagione 2 (4 maggio)

, Stagione 2 (4 maggio) Station 19 , Stagione 7 (9 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 7 (9 maggio, episodio settimanale) Doctor Who , Stagione 14 (11 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 14 (11 maggio, episodio settimanale) Feud , Stagione 2 (15 maggio)

, Stagione 2 (15 maggio) Uncle Samsik, Stagione 1 (15 maggio, episodio settimanale)

Docuserie e Intrattenimento

The Kardashians, Stagione 5 (23 maggio, episodio settimanale)

Per i più piccoli

Monsters & Co. La serie , Stagione 2 (5 maggio)

, Stagione 2 (5 maggio) Cip e Ciop: Al parco, Stagione 2 Parte 3 (22 maggio)

Proseguono