Disney+, le Serie TV in streaming a maggio 2021

Arrivano le novità Rebel con Katey Sagal e M.O.D.O.K. della Marvel, e una nuova serie animata ambientata nell'universo di Star Wars.

Anche a maggio gli appassionati di serie tv avranno l'imbarazzo della scelta accedendo all'app di Disney+. Diverse le prime visioni assolute, anche dedicate al numeroso pubblico Marvel, in aggiunta a tanti cofanetti completi che porteranno nelle vostre giornate sorrisi nostalgici. La novità più attesa è senz'altro Rebel, legal drama della showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff con la star di Sons of Anarchy Katey Sagal nei panni di un personaggio basato sull'assistente legale e attivista Erin Brockovich e le sue più recenti esperienze. Un difensore legale, Annie 'Rebel' Bello non ha una laurea in legge ma prende estremamente a cuore le cause per cui si batte e, quando si impegna in una lotta in cui crede, è disposta a vincere a ogni costo. La serie animata Marvel's M.O.D.O.K. segue invece l'omonimo, megalomane super cattivo occuparsi del suo matrimonio fatiscente e della sua famiglia esigente dopo aver portato la sua organizzazione malvagia alla rovina, il risultato di anni di sconfitte e fallimenti causati dai più potenti supereroi della Terra. Ma l'Organismo Mentale Designato Solo per Uccidere è pronto ad affrontare quella che si prefigura come la sua più grande sfida, la crisi di mezz'età?

Tante risate poi con le prime tre stagioni (disponibili una alla settimana) della comedy familiare mai proposta finora in Italia American Housewife. La Katy Mixon di Mike & Molly è Kate, una mamma impertinente, ironica e che non bada alle apparenze appena trasferitasi con la sua famiglia a Westport, un quartiere esclusivo dove vive l'élite cittadina fatta da mamme apparentemente eccezionali, perfette nel vestire, nel comportarsi e maniache dell'aspetto fisico, con figli viziati e snob. In occasione dello Star Wars Day debutta poi sulla piattaforma una nuovissima serie animata, Star Wars: The Bad Batch, che segue il gruppo di cloni sperimentali d'elite introdotto per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars mentre, un'audace missione mercenaria dopo l'altra, trova la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell'era post-Guerra dei Cloni. Ecco qui di seguito tutte le altre novità in arrivo:

Star Wars: The Bad Batch: Trailer ITA: Star Wars: The Bad Batch: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie animata Disney + - HD

Disney+, Serie TV in streaming a maggio 2021

Serie TV in esclusiva

Star Wars: The Bad Batch , Stagione 1 (dal 4 maggio)

, Stagione 1 (dal 4 maggio) American Housewife , Stagione 1 (14 maggio)

, Stagione 1 (14 maggio) High School Musical: The Musical: La Serie , Stagione 2 (dal 14 maggio)

, Stagione 2 (dal 14 maggio) American Housewife , Stagione 2 (21 maggio)

, Stagione 2 (21 maggio) Marvel's M.O.D.O.K. , Stagione 1 (dal 21 maggio)

, Stagione 1 (dal 21 maggio) American Housewife , Stagione 3 (28 maggio)

, Stagione 3 (28 maggio) Rebel, Stagione 1 (dal 28 maggio)

Altre Serie TV

Per i più piccoli

Darkwing Duck , Stagioni 1-3

, Stagioni 1-3 Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir, Stagione 3A

Proseguono (ogni venerdì)