Disney+, le Serie TV in streaming a giugno 2021

Questo mese arrivano la nuova serie Marvel Loki, la stagione 3 di Genius incentrata su Aretha Franklin e la serie per ragazzi La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni.

Fase Quattro, atto terzo. A giugno, i supereroi e le storie del Marvel Cinematic Universe torneranno su Disney+ con la nuova serie Loki. L'omonimo personaggio interpretato dall'affascinante Tom Hiddleston è in un mare di guai con la TVA, l'autorità che nei fumetti Marvel monitora il multiverso e può sfoltire le linee temporali se ritenute troppo pericolose. Proprio gli agenti della TVA offrono due opzioni al dio dell'inganno: essere cancellato dall'esistenza oppure aiutarli a riparare le linee temporali che ha creato inavvertitamente. Loki si ritrova così a viaggiare attraverso il tempo per rimediare ai suoi errori e fermare una pericolosa minaccia. Tra le novità del mese anche Aretha, terza stagione della pluripremiata serie antologica Genius. Dopo Albert Einstein e Pablo Picasso (entrambe già disponibili sulla piattaforma), questo nuovo ciclo di episodi esplora il genio musicale e l'incomparabile carriera di Aretha Franklin (interpretata dalla vincitrice del Tony, dell'Emmy e del Grammy Cynthia Erivo), così come l'enorme influenza che ha avuto sulla musica e sulla cultura di tutto il mondo.

A giugno tornano anche il teen drama LGBTQ+ Love, Victor e la serie animata Solar Opposites, entrambi con la seconda stagione. Ormai uscito allo scoperto, Victor inizia il suo terzo anno alla Creekwood High con più leggerezza, anche se nuove sfide lo attendono: la famiglia che fatica ad accettare la sua rivelazione, l'ex ragazza Mia con il cuore spezzato, le difficoltà di essere un atleta apertamente gay e i prossimi passi nella sua nuova relazione con Benji. Otto nuove avventure distruttive sono invece quelle con le quali gli alieni Korvo, Yumyulack, Terry e Jesse devono confrontarsi in attesa che un giorno la loro Pupa trasformi la Terra in un pianeta a immagine e somiglianza del loro andato distrutto. Per i ragazzi e le loro famiglie arriva inoltre la novità La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni. Dai romanzi di Trenton Lee Stewart, la storia di quattro orfani fuori dal comune arruolati dal bizzarro signor Benedict (Tony Hale, Arrested Development) per affrontare una missione pericolosa: salvare il mondo da una crisi globale nota come L'Emergenza, una minaccia che sembra avere a che fare con il gemello cattivo di Benedict e la suo misterioso istituto. Come di consueto, ecco il calendario completo delle serie tv in arrivo.

Disney+, Serie TV in streaming a giugno 2021

Serie TV in prima visione

American Housewife , Stagionr 4 (4 giugno)

, Stagionr 4 (4 giugno) Genius , Stagione 3 (4 giugno)

, Stagione 3 (4 giugno) Loki , Stagione 1 (9 giugno)

, Stagione 1 (9 giugno) Solar Opposites , Stagione 2 (11 giugno)

, Stagione 2 (11 giugno) The Gloaming , Stagione 1 (11 giugno)

, Stagione 1 (11 giugno) Love, Victor , Stagione 2 (18 giugno)

, Stagione 2 (18 giugno) La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, Stagione 1 (25 giugno)

Altre Serie TV

Emergence , Stagione 1 (4 giugno)

, Stagione 1 (4 giugno) Summer Camp , Stagione 3 (4 giugno)

, Stagione 3 (4 giugno) The Killing , Stagioni 1-4 (11 giugno)

, Stagioni 1-4 (11 giugno) Life in Pieces , Stagini 1-4 (18 giugno)

, Stagini 1-4 (18 giugno) Boris, stagioni 1-3 (25 giugno)

