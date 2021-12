Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2022

News Serie TV

Il nuovo anno di Disney+ comincia con le nuove stagioni di Station 19, 9-1-1 e Big Sky.

L'anno nuovo inizia con i botti per Disney+. A gennaio, sulla piattaforma streaming arrivano tante Serie TV in prima visione. Dopo i primi episodi della stagione 18 di Grey's Anatomy, tornando anche i vigili del fuoco dello spin-off Station 19. La quinta stagione inizia con la prima parte del nuovo crossover con il medical drama, solo il primo di un'annata che riserverà molti colpi di scena e, purtroppo, qualche tragedia. E, a proposito di vigili del fuoco, a gennaio tornano anche i protagonisti di 9-1-1, giunta anch'essa al quinto ciclo di episodi. Come l'emergence drama ci ha abituato, la stagione inizia con un evento catastrofico: un hacker manda in blackout l'intera città di Los Angeles, scatenando il panico. Poi, nella seconda stagione di Big Sky, le detective private Cassie Dewell e Jenny Hoyt si riuniscono per indagare su un incidente stradale, scoprendo che il caso non è così semplice come sembra. Mentre cercano di scoprire cosa ci sia dietro, si scontrano con una gang di adolescenti, un personaggio seducente proveniente dal passato di Jenny e un crudele sconosciuto determinato a trovare delle risposte.

Tra le novità, segnaliamo il musical drama Queens. Negli anni '90 un famoso gruppo hip-hop, le quarantenni Brianna, Jill, Valeria e Naomi si riuniscono sul palcoscenico per un'occasione speciale dopo essersi allontanate e lasciate assorbire completamente dalle rispettive vite. Questo dà loro la spinta a riconquistare la fama e riguadagnare la spavalderia perduta. I fan delle storie e dei personaggi Marvel non perderanno invece la serie animata Hit-Monkey. Guidato dal fantasma di un assassino americano, un macaco giapponese usa le sue abilità per fare fuori un'ampia fetta della criminalità di Tokyo in un'oscura e divertente saga di vendetta dopo il massacro della sua tribù. Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2022

Serie TV in prima visione

Better Things , Stagione 2 (5 gennaio)

, Stagione 2 (5 gennaio) Big Sky , Stagione 2 (5 gennaio)

, Stagione 2 (5 gennaio) Station 19 , Stagione 5 (5 gennaio)

, Stagione 5 (5 gennaio) The Chi , Stagione 4 (5 gennaio)

, Stagione 4 (5 gennaio) 9-1-1 , Stagione 5 (12 gennaio)

, Stagione 5 (12 gennaio) A casa di Raven , Stagione 4 (12 gennaio)

, Stagione 4 (12 gennaio) Queens , Stagione 1 (19 gennaio)

, Stagione 1 (19 gennaio) Marvel's Hit-Monkey, Stagione 1 (26 gennaio)

Altre Serie TV

Docuserie

Il mondo secondo Jeff Goldblum, Stagione 2 Parte 2 (19 gennaio)

Per i più piccoli

T.O.T.S.: Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli , Stagione 2 (5 gennaio)

, Stagione 2 (5 gennaio) Pepper Ann , Stagione 3 (19 gennaio)

, Stagione 3 (19 gennaio) Big City Greens, Stagione 2 (26 gennaio)

Proseguono