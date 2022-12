Disney+, le Serie TV in streaming a dicembre 2022

News Serie TV

A dicembre debuttano le nuove Il mistero dei Templari: La serie e The Patient e torna American Horror Story con la stagione 11.

Il Natale di Disney+ sarà all'insegna dell'avventura e... del terrore. Sensato per la multinazionale che ha "regalato" al mondo Nightmare Before Christmas. A dicembre, l'offerta di Serie TV del servizio streaming si arricchirà con Il mistero dei Templari: La serie, nuova espansione del popolare franchise National Treasure. I suoi temi saranno esplorati dal punto di vista una giovane eroina che intraprende l'avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto. Di origini latine, la brillante e intraprendente Jess ama i misteri e ha un talento innato per risolvere gli enigmi. Carattere che non la tiene a lungo distante da una storia rimasta finora sepolta. Totalmente diverso il registro di NYC, undicesima stagione della serie antologica American Horror Story. Nella New York dei primi anni '80 una crescente serie di misteriose morti e sparizioni con vittime uomini gay preoccupa la comunità, meno le autorità locali. Un detective non dichiarato e il suo compagno, un giornalista, iniziano a indagare su due serial killer, incluso uno sfuggente uomo vesto di pelle noto come Big Daddy. Sullo sfondo, una scoperta spaventosa: una nuova malattia che si sta diffondendo da Fire Island.

Assolutamente da non perdere anche The Patient, nuova avventura televisiva della star di The Office e The Morning Show Steve Carell. Il suo Alan Strauss è uno psicoterapeuta con problemi repressi che, fatto prigioniero da un suo paziente, scopre che lui è un serial killer. Sam ha un'insolita richiesta terapeutica per Alan: frenare le sue pulsioni omicide. Per poter sopravvivere, Alan deve liberare la mente disturbata di Sam e impedirgli di uccidere di nuovo, ma lui si rifiuta di affrontare argomenti critici. Nella serie spagnola La nostra ultima occasione, l'ex star di Elite Miguel Bernardeau e la star del pop Aitana Ocaña interpretano invece Diego e Candela, una giovane coppia alle prese con un viaggio attraverso l'amore, l'amicizia e la lotta per farsi strada nel mondo.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a dicembre 2022

Serie TV in prima visione

La nostra ultima occasione , Stagione 1 (2 dicembre)

, Stagione 1 (2 dicembre) Il mistero dei Templari: La serie , Stagione 1 (14 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (14 dicembre, episodio settimanale) The Patient , Stagione 1 (14 dicembre)

, Stagione 1 (14 dicembre) American Horror Story, Stagione 11 (28 dicembre, episodio settimanale)

Proseguono (ogni mercoledì)